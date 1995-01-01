Акинфеев: «При каких условиях вернусь в сборную? Скорее всего, ни при каких»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал возможность возвращения в сборную России и планы после завершения карьеры.

«При каких условиях я могу возобновить карьеру в сборной? Скорее всего, ни при каких.

Чем займусь после завершения карьеры? Думаю, что сфер для деятельности много, надо выбирать ту сферу, которая тебе по душе.

Сейчас мне по душе футбол, параллельно я могу заниматься образовательными и другими проектами. Основная занятость – это футбол, а что будет после, все увидят, я сам пока не знаю», – сказал 33-летний Акинфеев.