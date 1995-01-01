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    Акинфеев: «При каких условиях вернусь в сборную? Скорее всего, ни при каких»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал возможность возвращения в сборную России и планы после завершения карьеры.

    «При каких условиях я могу возобновить карьеру в сборной? Скорее всего, ни при каких.

    Чем займусь после завершения карьеры? Думаю, что сфер для деятельности много, надо выбирать ту сферу, которая тебе по душе.

    Сейчас мне по душе футбол, параллельно я могу заниматься образовательными и другими проектами. Основная занятость – это футбол, а что будет после, все увидят, я сам пока не знаю», – сказал 33-летний Акинфеев.

    • Голкипер объявил об уходе из национальной команды 1 октября 2018 года. За 13 лет в сборной Акинфеев на 7 крупных турнирах, включая домашний ЧМ-2018, на котором команда Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала.
    • По словам главного тренера россиян, Акинфеев завершил международную карьеру из-за проблем с коленом.

    Источник: ТАСС

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