Гончаренко: «Против «Спартака» мы были сконцентрированы до финального свистка. За второй тайм соперник ничего не создал»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, за счет чего удалось победить «Спартак» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ и о том, как команда отреагировала на упущенную победу с «Уфой» [в домашней игре прошлого тура армейцы до 87-й минуты вели со счетом 2:0, но пропустили два мяча в самом конце встречи].

– Когда ЦСКА повел в дерби со счетом 2:0, вам не вспомнился поединок против «Уфы»? Не было опасений, что история той встречи может повториться?

– Каждый матч – отдельная история. Эти две игры совсем не похожи друг на друга. «Уфа» почти весь матч не подходила к нашим воротам, поэтому принять итоговый результат было непросто. В любом случае, против «Спартака» мы были полностью сконцентрированы до финального свистка. За второй тайм соперники ничего не создали. Можно вспомнить разве что эпизод с выходом Зе Луиша, когда Игорь Акинфеев очень легко все прочитал и без труда забрал мяч.

– Вы отметили, что команда правильно отреагировала на неудачную концовку матча с «Уфой». Тем не менее, нетрудно догадаться, что случившееся в тот вечер стало для армейцев серьезным психологическим ударом.

– Я хорошо знаю команду. У нас сильные игроки, задача была в том, чтобы вернуть их на путь уверенности. Что бы ни произошло, футболисты должны понимать: мы все делаем правильно, команда на верном пути. Разумеется, были индивидуальные беседы, они тоже сыграли свою роль. Все прекрасно осознавали, насколько важно поскорее выйти из этой ситуации.

Первый рабочий день после «Уфы» действительно был тяжелым, присутствовала нервозность, но постепенно мы отошли. Проделали очень хорошую работу, и уже на предыгровой тренировке я почувствовал, что в команде отличное настроение.

Было видно: мы готовы дать бой «Спартаку» и добиться положительного результата. Очень рад, что ЦСКА одержал важную победу. Двигаемся дальше, впереди нас ждет «Оренбург». Интересная команда, которая против любого соперника не отсиживается в обороне и хорошо использует стандартные положения.