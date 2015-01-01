Тен Хаг: «1:1 – хороший результат, перед ответным матчем с «Реалом» ситуация была хуже»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Стоит признать, что домашняя ничья 1:1 – не тот результат, на который надеешься. Но это все равно хороший результат. В 1/8 финала мы на своем поле уступили «Реалу», поэтому ситуация была гораздо хуже. Но нам удалось перевернуть ход противостояния, так что все возможно. Мы доминировали большими отрезками, очень спокойно обращались с мячом и имели несколько классных моментов», – сказал тен Хаг.