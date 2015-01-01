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    Тен Хаг: «1:1 – хороший результат, перед ответным матчем с «Реалом» ситуация была хуже»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «Стоит признать, что домашняя ничья 1:1 – не тот результат, на который надеешься. Но это все равно хороший результат. В 1/8 финала мы на своем поле уступили «Реалу», поэтому ситуация была гораздо хуже. Но нам удалось перевернуть ход противостояния, так что все возможно. Мы доминировали большими отрезками, очень спокойно обращались с мячом и имели несколько классных моментов», – сказал тен Хаг.

    • Счет в матче открыл Криштиану Роналду, однако «Аякс» быстро отыгрался благодаря голу Давида Нереса.
    • Ответная встреча запланирована на 16 апреля.

    Источник: Football Italia

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