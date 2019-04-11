Лукаку: «Надеюсь, мы победим «Барселону» на следующей неделе. Но у них больше опыта, чем у «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку оценил уровень «Барселоны», которой команда проиграла в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Я надеюсь, что мы победим на следующей неделе. Нам нужны уверенность и страсть.

Прецедент в матчах против «ПСЖ»? «Барселона» – команда другого класса. У них больше опыта, чем у «ПСЖ».

Мы должны увереннее обращаться с мячом. Соперник получил момент и реализовал его», – цитирует 25-летнего бельгийца Marca.