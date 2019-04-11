Лукаку: «Надеюсь, мы победим «Барселону» на следующей неделе. Но у них больше опыта, чем у «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку оценил уровень «Барселоны», которой команда проиграла в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).
«Я надеюсь, что мы победим на следующей неделе. Нам нужны уверенность и страсть.
Прецедент в матчах против «ПСЖ»? «Барселона» – команда другого класса. У них больше опыта, чем у «ПСЖ».
Мы должны увереннее обращаться с мячом. Соперник получил момент и реализовал его», – цитирует 25-летнего бельгийца Marca.
- Лукаку вышел в стартовом составе и без результативных действий был заменен Антони Марсьяльем на 68-й минуте.
- «МЮ» не нанес ни одного удара в створ в Лиге чемпионов впервые за 14 лет.
- У защитника Люка Шоу автогол. 8 мячей «Юнайтед» в свои ворота – антирекорд турнира.
- В 1/8 финала команда Уле-Гуннара Сульшера прошла «ПСЖ», победив 2:1 на выезде после домашнего поражения 0:2.
- Матч в Барселоне состоится 16 апреля. Сульшер сказал, что главная цель его команды на выездную игру – забить.