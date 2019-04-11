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    Лукаку: «Надеюсь, мы победим «Барселону» на следующей неделе. Но у них больше опыта, чем у «ПСЖ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку оценил уровень «Барселоны», которой команда проиграла в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).

    «Я надеюсь, что мы победим на следующей неделе. Нам нужны уверенность и страсть.

    Прецедент в матчах против «ПСЖ»? «Барселона» – команда другого класса. У них больше опыта, чем у «ПСЖ».

    Мы должны увереннее обращаться с мячом. Соперник получил момент и реализовал его», – цитирует 25-летнего бельгийца Marca.

    • Лукаку вышел в стартовом составе и без результативных действий был заменен Антони Марсьяльем на 68-й минуте.
    • «МЮ» не нанес ни одного удара в створ в Лиге чемпионов впервые за 14 лет.
    • У защитника Люка Шоу автогол. 8 мячей «Юнайтед» в свои ворота – антирекорд турнира.
    • В 1/8 финала команда Уле-Гуннара Сульшера прошла «ПСЖ», победив 2:1 на выезде после домашнего поражения 0:2.
    • Матч в Барселоне состоится 16 апреля. Сульшер сказал, что главная цель его команды на выездную игру – забить.

    «МЮ» хорошо перекрыл Месси, но ничего не придумал в атаке

    Источник: Marca

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