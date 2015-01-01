Сульшер: «Временами мы выглядели как настоящий «МЮ». Поедем в Барселону с уверенностью, что можем забить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог поражению от «Барселоны» (0:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Мы начали матч небрежно и нервозно. После гола (Шоу в свои ворота на 12-й минуте – прим. «Бомбардира») мы собрались и хорошо провели встречу. Отмечу индивидуальные действия полузащиты.

Временами мы выглядели как настоящий «Манчестер Юнайтед» – играли широко и использовали забросы в штрафную.

Сначала мы смотрелись не лучшим образом. Потом была отличная комбинация Лионеля Месси и Луиса Суареса. Им повезло, что мяч влетел в ворота от Люка Шоу. Было неприятно, но мы справились. Мы все еще в игре.

Скотт Мактоминей был прекрасен. Он прибавляет в каждом матче. Это отличный спортсмен, который выигрывает в единоборствах и использует скорость. Он начал обживаться в команде.

Мы знали, что, защищаясь без мяча, в определенный момент мы можем не реализовать свои моменты из-за усталости. Теперь поедем на выезд с единственной задачей – забить.

Я не разочарован из-за того, что мы ни разу не пробили в створ ворот соперника. Нам противостоит отличная команда, это не так просто. Поедем в Барселону с уверенностью, что можем забить», – цитирует норвежца BBC.

«Юнайтед» нанес 0 ударов в створ ворот соперника в матче ЛЧ впервые за 14 лет. В последних 5 играх команда проиграла 4 матча.

Ответная встреча состоится 16 апреля на «Камп Ноу» в Барселоне.

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