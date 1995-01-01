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    «МЮ» впервые за 14 лет не пробил в створ в матче ЛЧ. У команды 4 поражения в 5 матчах

    «Манчестер Юнайтед» уступил «Барселоне» со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Игроки Уле-Гуннара Сульшера ни разу не пробили в створ ворота Марка-Андре тер Стегена.

    Последний раз такое случалось в 2005 году, когда «Юнайтед» не нанес ударов в створ ворот «Милана».

    В последних пяти матчах манкунианцы не проиграли только в одном – встреча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» закончилась со счетом 2:1 в их пользу.

    Последние 5 матчей «МЮ»:

    10 марта, 30-й тур АПЛ Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0

    16 марта, 1/4 финала Кубка Англии Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 2:1

    30 марта, 32-й тур АПЛ Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 2:1

    2 апреля, 33-й тур АПЛ Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 2:1

    10 апреля, 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – Барселона – 0:1

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7526

      DeStar 1 час назад

      Поплыли ребята..

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