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    Пике: «После истории с «ПСЖ» нам не стоит полагаться на победу в первом матче»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике дал интервью после гостевой победы над «МЮ» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0).

    «После истории с «ПСЖ» не стоит полагаться только на победу в первом матче. Здесь (об «Олд Траффорд» – прим. «Бомбардира») парижане добились лучшего результата, чем мы. Все знают, что было потом. Большие клубы способны на подобное.

    Вернуться сюда после стольких лет – нечто особенное.

    Наша защита находится в лучшей форме сезона. Я спокоен и полагаюсь на опыт», – сказал 32-летний экс-игрок сборной Испании.

    • В первом матче 1/8 финала «Юнайтед» дома уступил «ПСЖ» со счетом 0:2. В парижском матче команда Уле-Гуннара Сульшера победила 2:1 и вышла в следующую стадию.
    • Пике выступал за английский клуб с 2004 по 2008 год.

    «МЮ» хорошо перекрыл Месси, но ничего не придумал в атаке

    Источник: BBC

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