Пике: «После истории с «ПСЖ» нам не стоит полагаться на победу в первом матче»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике дал интервью после гостевой победы над «МЮ» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0).

«После истории с «ПСЖ» не стоит полагаться только на победу в первом матче. Здесь (об «Олд Траффорд» – прим. «Бомбардира») парижане добились лучшего результата, чем мы. Все знают, что было потом. Большие клубы способны на подобное.

Вернуться сюда после стольких лет – нечто особенное.

Наша защита находится в лучшей форме сезона. Я спокоен и полагаюсь на опыт», – сказал 32-летний экс-игрок сборной Испании.

В первом матче 1/8 финала «Юнайтед» дома уступил «ПСЖ» со счетом 0:2. В парижском матче команда Уле-Гуннара Сульшера победила 2:1 и вышла в следующую стадию.

победила 2:1 и вышла в следующую стадию. Пике выступал за английский клуб с 2004 по 2008 год.

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