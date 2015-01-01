Смоллинг: «Во втором тайме мы уничтожили «Барселону». Жалко, что не забили»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг подвел итог поражению от «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы использовали высокий прессинг и усложнили им задачу. Жалко, что не забили, ведь создали несколько хороших моментов.

В первом тайме мы пропустили и выглядели нервозно, но после перерыва изменили ситуацию.

Вся наша команда просто уничтожила их. Если не ошибаюсь, Де Хеа сделал только один сэйв. Мы знали, что должны добавить игре интенсивности, к которой соперник окажется не готов.

Это была хорошая борьба. Моя желтая карточка на Суаресе пришла из наименее опасного столкновения, в котором я участвовал», – цитирует англичанина BBC.