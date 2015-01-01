Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Смоллинг: «Во втором тайме мы уничтожили «Барселону». Жалко, что не забили»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг подвел итог поражению от «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Мы использовали высокий прессинг и усложнили им задачу. Жалко, что не забили, ведь создали несколько хороших моментов.

    В первом тайме мы пропустили и выглядели нервозно, но после перерыва изменили ситуацию.

    Вся наша команда просто уничтожила их. Если не ошибаюсь, Де Хеа сделал только один сэйв. Мы знали, что должны добавить игре интенсивности, к которой соперник окажется не готов.

    Это была хорошая борьба. Моя желтая карточка на Суаресе пришла из наименее опасного столкновения, в котором я участвовал», – цитирует англичанина BBC.

    • Защитник Люк Шоу забил в свои ворота. У «МЮ» теперь 8 автоголов в ЛЧ – это исторический антирекорд турнира.
    • В первом тайме Смоллинг разбил Лионелю Месси нос в кровь и не получил карточку. (ФОТО)
    • Ответная игра состоится 16-го апреля на «Камп Ноу» в Барселоне.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:26
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +726

      SarJr 6 минут назад

      Он как будто о другом матче говорит. Да, юнайтед прибавил и была равная боевая игра. Но говорить что уничтожили, зрел гол и были супермоменты-- не про этот случай

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +535

      Maxi_7 12 минут назад

      Кого вы там уничтожили? 0 моментов за весь матч у себя дома....0.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1509

      ivan-football-fan 18 минут назад

      "...мы сделали их, сделали...Павда..проиграли..."

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21019

      portero 20 минут назад

      ты уничтожал не совсем по футбольному, а руками , другой судья тебя отправит в раздевалку

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1509

      ivan-football-fan > portero 17 минут назад

      точно+

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67539
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru