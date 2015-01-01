Смоллинг: «Во втором тайме мы уничтожили «Барселону». Жалко, что не забили»

Он как будто о другом матче говорит. Да, юнайтед прибавил и была равная боевая игра. Но говорить что уничтожили, зрел гол и были супермоменты-- не про этот случай
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг подвел итог поражению от «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы использовали высокий прессинг и усложнили им задачу. Жалко, что не забили, ведь создали несколько хороших моментов.
В первом тайме мы пропустили и выглядели нервозно, но после перерыва изменили ситуацию.
Вся наша команда просто уничтожила их. Если не ошибаюсь, Де Хеа сделал только один сэйв. Мы знали, что должны добавить игре интенсивности, к которой соперник окажется не готов.
Это была хорошая борьба. Моя желтая карточка на Суаресе пришла из наименее опасного столкновения, в котором я участвовал», – цитирует англичанина BBC.
- Защитник Люк Шоу забил в свои ворота. У «МЮ» теперь 8 автоголов в ЛЧ – это исторический антирекорд турнира.
- В первом тайме Смоллинг разбил Лионелю Месси нос в кровь и не получил карточку. (ФОТО)
- Ответная игра состоится 16-го апреля на «Камп Ноу» в Барселоне.