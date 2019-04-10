Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Барселоне», установив антирекорд по автоголам

Барса прекрасно понимала, что им можно было бы и 2-1 и 3-1 спокойно проиграть в гостях, дома бы все-равно в асфальт укатали, а когда соперник не то, что гол забить, момента ни одного создать не может, тут всякая мотивация пропадет попусту силы тратить...
Автогол защитника Люка Шоу принес «Барселоне» выездную победу над «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Английский клуб установил антирекорд турнира по количеству голов в свои ворота – восемь.
16-го апреля на «Камп Ноу» состоится ответная встреча.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
Манчестер Юнайтед (Англия) – Барселона (Испания) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Шоу, 12 (в свои ворота).
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Далот (Линград, 74), Мактоминей, Фред, Погба, Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).
«Барселона»: Тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс (Аленья, 90+3), Артур (Роберто, 66), Коутинью (Видаль, 65), Суарес, Месси.
Предупреждения: Шоу, 19; Лингард, 79; Смоллинг, 85 – Бускетс, 17; Видаль, 71.