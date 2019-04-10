Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Барселоне», установив антирекорд по автоголам

Автогол защитника Люка Шоу принес «Барселоне» выездную победу над «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Английский клуб установил антирекорд турнира по количеству голов в свои ворота – восемь.

16-го апреля на «Камп Ноу» состоится ответная встреча.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Барселона (Испания) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Шоу, 12 (в свои ворота).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Далот (Линград, 74), Мактоминей, Фред, Погба, Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).

«Барселона»: Тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс (Аленья, 90+3), Артур (Роберто, 66), Коутинью (Видаль, 65), Суарес, Месси.

Предупреждения: Шоу, 19; Лингард, 79; Смоллинг, 85 – Бускетс, 17; Видаль, 71.

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