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    Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Барселоне», установив антирекорд по автоголам

    Автогол защитника Люка Шоу принес «Барселоне» выездную победу над «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

    Английский клуб установил антирекорд турнира по количеству голов в свои ворота – восемь.

    16-го апреля на «Камп Ноу» состоится ответная встреча.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Барселона (Испания) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Шоу, 12 (в свои ворота).

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Далот (Линград, 74), Мактоминей, Фред, Погба, Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).

    «Барселона»: Тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс (Аленья, 90+3), Артур (Роберто, 66), Коутинью (Видаль, 65), Суарес, Месси.

    Предупреждения: Шоу, 19; Лингард, 79; Смоллинг, 85 – Бускетс, 17; Видаль, 71.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир

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    10.04.2019 23:55
    Комментарии10
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      Рейтинг: +535

      Maxi_7 3 минуты назад

      Барса прекрасно понимала, что им можно было бы и 2-1 и 3-1 спокойно проиграть в гостях, дома бы все-равно в асфальт укатали, а когда соперник не то, что гол забить, момента ни одного создать не может, тут всякая мотивация пропадет попусту силы тратить...

      0
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      Рейтинг: +313

      VVadic 38 минут назад

      Барса на классе. Погбу в Реал, а МЮ в ясли!

      1
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      Рейтинг: +21019

      portero > VVadic 24 минуты назад

      МЮ все силы оставил в предыдущей игре ЛЧ , пошли провалы в АПЛ и разборки , всё эмоции и запредельная самоотдача завершилась.

      0
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      Рейтинг: +726

      SarJr 51 минуту назад

      Дааа, мю и бускетс решили продолжать вчерашнюю грязь. Но смоллинг, явно перестарался. Слава богу, хоть что месси не пошёл за кейном на боковую

      1
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      Рейтинг: +21019

      portero > SarJr 26 минут назад

      Месси потом ваще пешком отходил всю игру, чего его не заменили???

      1
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      ...
      Рейтинг: +726

      SarJr > portero 10 минут назад

      Ну, мне казалось, он более менее отошёл. Он же пускался в дриблинг и неплохо раздавал пасы. А вот замена бускетса даже в перерыве выглядела нужной

      0
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      Рейтинг: +21019

      portero 54 минуты назад

      Месси надо было менять после разбитого носа, но похоже Вальверде боится его и тот на пару с Суаресом отходили второй тайм.
      МЮ еще пройдут дальше ???? с таким тренером нет.

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      Рейтинг: +1039

      Павел Буре > portero 50 минут назад

      С каким?? с Сульшерем или с Вельверде?

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      Рейтинг: +1472

      Kulima > portero 47 минут назад

      Да тут даже непонятно, пол состава на выход, однозначно! Забирайте Погба себе) я просто не понимаю, всю игру играет Янг, человек-бездарность. Сульшер меняет Лукаку, человека, который единственный кто боролся и цеплялся за мяч впереди. Почему с первых минут не вышел Марсиаль?! В общем, так много вопросов, но так мало ответов...уж лучше Барса пройдет на Ливер, нежели мы, с никакущей игрой.

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      Рейтинг: +21019

      portero > Павел Буре 27 минут назад

      по такой игре с обоими, в следующем этапе будет плохо

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