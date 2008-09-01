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    Это’О: «Сказал Гвардиоле: «Вы извинитесь передо мной, потому что это я приношу «Барселоне» победы, а не Месси»

    Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О рассказал о своих разногласиях с экс-тренером каталонцев Хосепом Гвардиолой.

    Камерунец выступал за сине-гранатовых под руководством 48 летнего специалиста в сезоне-2008/09. В то время Гвардиола предпочитал играть в атаке с Лионелем Месси, что вызывало недовольство у Это’О.

    «Пеп прожил всю свою жизнь в «Барселоне», но за годы, которые я провел там, он не понимал состав. Он не жил жизнью нашей команды.

    Я сказал Гвардиоле: «Вы извинитесь передо мной, потому что я приношу «Барселоне» победы, а не Месси.

    На тот момент ситуация была именно таково. Время Месси придет позже, но вы можете спросить Хави, Иньесту и остальных – это была моя эра», – сказал Это’О.

    В настоящее время Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити». Это'О выступает за «Катар СК».

    Источник: beIN SPORTS

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2396

      dinar7777dinar 21 минуту назад

      Этоо классный нап а как человек гавно. Уголёк.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64445

      zigbert 1 час назад

      Решил напомнить о себе.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +921

      Александр52 1 час назад

      Что это ??? ( в смысле Этоо).

      1
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