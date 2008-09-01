Это’О: «Сказал Гвардиоле: «Вы извинитесь передо мной, потому что это я приношу «Барселоне» победы, а не Месси»

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О рассказал о своих разногласиях с экс-тренером каталонцев Хосепом Гвардиолой.

Камерунец выступал за сине-гранатовых под руководством 48 летнего специалиста в сезоне-2008/09. В то время Гвардиола предпочитал играть в атаке с Лионелем Месси, что вызывало недовольство у Это’О.

«Пеп прожил всю свою жизнь в «Барселоне», но за годы, которые я провел там, он не понимал состав. Он не жил жизнью нашей команды.

Я сказал Гвардиоле: «Вы извинитесь передо мной, потому что я приношу «Барселоне» победы, а не Месси.

На тот момент ситуация была именно таково. Время Месси придет позже, но вы можете спросить Хави, Иньесту и остальных – это была моя эра», – сказал Это’О.

В настоящее время Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити». Это'О выступает за «Катар СК».