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    Тренер «Аякса» тен Хаг: «Кьеллини очень важен для «Ювентуса», но у них есть, кем его заменить»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «Самое главное в матче – это результат. Сейчас мы думаем только об этой игре. «Ювентус» – опытная и мастеровитая команда, которая способна применять разные тактические схемы в игре. Это еще один гранд после «Баварии» и «Реала». Мы должны хорошо читать игру соперника. Постараемся сыграть в привычный нам футбол.

    Кьеллини – очень важный игрок для «Ювентуса», но у туринцев есть и другие игроки, способные его заменить. Мы определенно должны показать лучший свой уровень. У нас хорошая полузащита, мы грамотно распоряжаемся мячом. А если его у нас нет, мы должны как можно быстрее вернуть его. Мы сильны тактически и можем варьировать позиции игроков», – заявил главный тренер «Аякса.

    Матч пройдет 10 апреля в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена», начало – в 22:00 по московскому времени.

    Кьеллини получил повреждение на тренировке. Защитник может пропустить игру с «Аяксом»

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 07:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +67555

      Рубик Докоян 1 час назад

      Надеюсь, что сегодня будет более зрелищный и интересный футбол и голов по больше, чем вчера.

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