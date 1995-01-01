Тренер «Аякса» тен Хаг: «Кьеллини очень важен для «Ювентуса», но у них есть, кем его заменить»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Самое главное в матче – это результат. Сейчас мы думаем только об этой игре. «Ювентус» – опытная и мастеровитая команда, которая способна применять разные тактические схемы в игре. Это еще один гранд после «Баварии» и «Реала». Мы должны хорошо читать игру соперника. Постараемся сыграть в привычный нам футбол.

Кьеллини – очень важный игрок для «Ювентуса», но у туринцев есть и другие игроки, способные его заменить. Мы определенно должны показать лучший свой уровень. У нас хорошая полузащита, мы грамотно распоряжаемся мячом. А если его у нас нет, мы должны как можно быстрее вернуть его. Мы сильны тактически и можем варьировать позиции игроков», – заявил главный тренер «Аякса.

Матч пройдет 10 апреля в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена», начало – в 22:00 по московскому времени.

Кьеллини получил повреждение на тренировке. Защитник может пропустить игру с «Аяксом»