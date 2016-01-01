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    Покеттино: «Возможно, Кейн в этом сезоне больше не сыграет»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино дал первую информацию о травме своего форварда Гарри Кейна. Игрок получил повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

    «Это очень грустно. Нам будет не хватать Кейна. Возможно, в этом сезоне он больше не сыграет», – цитирует Покеттино ВВС.

    • Кейн в текущем сезоне АПЛ провел 27 матчей, забил 17 голов, сделал четыре результативные передачи.
    • Форвард идет пятым в списке бомбардиров АПЛ текущего сезона.
    • Рыночная стоимость Кейна – 150 миллионов евро.

    Обидно за новый стадион «Тоттенхэма». Первый матч в ЛЧ на нем – кошмар

    Источник: ВВС

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