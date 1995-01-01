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    Тренер «Айнтрахта»: «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити» закинули удочки на Йовича. Это голевая машина»

    Главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер прокомментировал интерес к своему форварду Луке Йовичу со стороны клубов-участников Лиги чемпионов. Специалист считает нападающего голевой машиной.

    «Йович – голевая машина. «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити» забросили удочки. Нормально, что они рыбачат в нашем водоеме», – цитирует Хюттера Kleine Zeitung

    • В текущем сезоне Бундеслиги Йович провел 26 матчей, забил 17 голов, сделал шесть результативных передач.
    • Рыночная стоимость форварда – 55 миллионов евро.
    • На счету футболиста четыре матча за сборную Сербии, один гол.

    Источник: Kleine Zeitung

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