Тренер «Айнтрахта»: «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити» закинули удочки на Йовича. Это голевая машина»

Главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер прокомментировал интерес к своему форварду Луке Йовичу со стороны клубов-участников Лиги чемпионов. Специалист считает нападающего голевой машиной.
«Йович – голевая машина. «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити» забросили удочки. Нормально, что они рыбачат в нашем водоеме», – цитирует Хюттера Kleine Zeitung
- В текущем сезоне Бундеслиги Йович провел 26 матчей, забил 17 голов, сделал шесть результативных передач.
- Рыночная стоимость форварда – 55 миллионов евро.
- На счету футболиста четыре матча за сборную Сербии, один гол.