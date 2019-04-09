Тарханов: «Подтверждаю, что могу возглавить «Пюник». Уже разговаривал с владельцем»

Армянский «Пюник» уволил российского тренера Андрея Талалаева. На его место может прийти Александр Тарханов. Специалист прокомментировал возможное назначение.

«Я могу подтвердить информацию, что я могу возглавить армянский «Пюник». Пока ничего конкретного не могу сказать, сейчас я нахожусь далеко от Армении. Я разговаривал с владельцем «Пюника» Артуром Согомоняном, я очень хорошо его знаю, у нас дружеские отношения.

Я свою тренерскую карьеру начинал в Армении и готов вернуться на пост главного тренера», – сказал Тарханов Sport24.