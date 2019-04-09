Колобков: «Кокорин и Мамаев многое сделали для сборной и клубов». В феврале министр говорил, что игроки «не добились достижений»

В настоящий момент проходит судебное слушание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Ситуацию прокомментировал министр спорта РФ Павел Колобков.

«Когда завершится суд, тогда поговорим. Сейчас только начались заседания, опросы свидетелей, допросы обвиняемых. Ребята много сделали для сборной и своих клубов, хотелось бы, чтобы все это быстрее закончилось», – цитирует политика ТАСС.

В феврале Колобков говорил: «Александр и Павел не добились в спорте таких достижений, чтобы быть примером для детей».

В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве. Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты