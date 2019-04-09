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    Колобков: «Кокорин и Мамаев многое сделали для сборной и клубов». В феврале министр говорил, что игроки «не добились достижений»

    В настоящий момент проходит судебное слушание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Ситуацию прокомментировал министр спорта РФ Павел Колобков.

    «Когда завершится суд, тогда поговорим. Сейчас только начались заседания, опросы свидетелей, допросы обвиняемых. Ребята много сделали для сборной и своих клубов, хотелось бы, чтобы все это быстрее закончилось», – цитирует политика ТАСС.

    • В феврале Колобков говорил: «Александр и Павел не добились в спорте таких достижений, чтобы быть примером для детей».
    • В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

    Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты

    Источник: ТАСС

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    09.04.2019 22:59
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