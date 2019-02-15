Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Министр спорта Колобков: «Мамаев и Кокорин не добились достижений, чтобы быть примером для детей»

    Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о полузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве и нападающем «Зенита» Александре Кокорине.

    «Если честно, я не очень понимаю, почему мы должны обсуждать эту тему. Речь идет не об олимпийских чемпионах или чемпионах мира. Это футболисты, играющие на уровне клубов РПЛ. Александр и Павел не добились в спорте таких достижений, чтобы быть примером для детей. Они стали известны всей стране из-за своих противоправных действий.

    Они нарушили закон, идет следствие. Уверен, что суд вынесет справедливое решение», – заявил Колобков.

    • Мамаев и Кокорин находятся под арестом с 11 октября за участие в двух драках в Москве тремя днями ранее.
    • Под стражей пребывают и другие фигуранты дела – брат форварда Кирилл и друг Александр Протасовицкий.
    • 6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест молодых людей до 8 апреля.


    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 08:13
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 февраля 2019, 01:46

      Министр стал капиталистом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 16 февраля 2019, 00:55

      Ну как не добились?! Добились. Не каждый за сборную приглашается играть.
      А вот то ,что крыша съехала, это другой вопрос.
      Вы что ли г-н Колобков пример для детей?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > petrucho-spb 16 февраля 2019, 01:46

      Вот именно!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 15 февраля 2019, 20:19

      Ну, по-сути он прав. Для тех, кто не интересуется футболом - Дзюба - Герой, Кокорин и Мамаев - преступники.
      Лишь те, кто имеет отношение к футболу знают, что Дзюба - бревно, а Кокорин и Мамаев - те, кто закопал свой талант в тусовках.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 15 февраля 2019, 17:56

      согласен полностью. вопрос только к следствию - какого хера так долго идет следствие?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 февраля 2019, 14:40

      Они нарушили закон, идет следствие, которое нарушает Закон. Все хорошо, прекрасная маркиза.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2019, 14:39

      Не добились, но они на "правильном" пути. Вон Андрюха Аршавин много чего такого же добился, и уже руководит детским проектом Сириус.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 февраля 2019, 13:53

      Вот не тебе колобок о правонарушениях говорить -- у тебя рыло в пуху по самые не балуй -- твоё мнение слушать это себя не уважать !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Zenmaster 16 февраля 2019, 00:51

      10+

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 15 февраля 2019, 13:10

      У разных детей, разные примеры для подражания. Вот кто помнит, что колобков олимпийский чемпион? Совершили они преступления или нет это суд решать будет. Решение суда должно быть, в первую очередь, законным.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 15 февраля 2019, 11:39

      Они конечно преступники. Но играть в футбол они умеют, так что в плане спорта пример неплохой, у нас в чемпионате очень много более худших примеров.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 11:11

      Пример конечно отрицательный но эти семь мячей запомнятся на долго.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11