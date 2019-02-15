Министр спорта Колобков: «Мамаев и Кокорин не добились достижений, чтобы быть примером для детей»

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о полузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве и нападающем «Зенита» Александре Кокорине.

«Если честно, я не очень понимаю, почему мы должны обсуждать эту тему. Речь идет не об олимпийских чемпионах или чемпионах мира. Это футболисты, играющие на уровне клубов РПЛ. Александр и Павел не добились в спорте таких достижений, чтобы быть примером для детей. Они стали известны всей стране из-за своих противоправных действий.

Они нарушили закон, идет следствие. Уверен, что суд вынесет справедливое решение», – заявил Колобков.

Мамаев и Кокорин находятся под арестом с 11 октября за участие в двух драках в Москве тремя днями ранее.

Под стражей пребывают и другие фигуранты дела – брат форварда Кирилл и друг Александр Протасовицкий .

и друг . 6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест молодых людей до 8 апреля.



