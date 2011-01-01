Льорис в игре с «Манчестер Сити» отразил пенальти. Его назначили после просмотра видео

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис на 13 минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» отбил пенальти. Удар с 11 метров не реализовал форвард Серхио Агуэро.

Судья Бьорн Куйперс назначил пенальти после просмотра видео. На нем голландец заметил игру рукой защитника Дэнни Роуза. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Лондоне.