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    Льорис в игре с «Манчестер Сити» отразил пенальти. Его назначили после просмотра видео

    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис на 13 минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» отбил пенальти. Удар с 11 метров не реализовал форвард Серхио Агуэро.

    Судья Бьорн Куйперс назначил пенальти после просмотра видео. На нем голландец заметил игру рукой защитника Дэнни Роуза. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Лондоне.

    • Льорис в текущем сезоне АПЛ не пропустил ни одного матча.
    • Француз выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года.
    • Рыночная стоимость вратаря – 30 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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