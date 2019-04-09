Ибрагимович: «Матчи «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» – это битва Месси и Погба. Они решат судьбу противостояния»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед» и «Барселону», поделился ожиданиями от матчей англичан и каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоится завтра, 10 апреля.

«Встретятся два великих клуба с историей. В составе обеих команд есть фантастические игроки. Для «Манчестер Юнайтед» большое значение имеет Поль Погба, для «Барселоны» – Лионель Месси. Будет битва этих футболистов. Они решат судьбу противостояния», – приводит слова шведа Mundo Deportivo.