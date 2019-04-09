Ибрагимович: «Матчи «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» – это битва Месси и Погба. Они решат судьбу противостояния»

Что-то мне кажется, что ничего Погба не решит, уж точно не в пользу МЮ. Как бы не наоборот. МЮ может пройти дальше только благодаря тому, что сможет командно переиграть Барсу, в чём я сильно сомневаюсь. Если МЮ скатится на эпизодическую игру отдельных своих лидеров, то тут и говорить нечего, их разберут по индивидуальной опеке и съедят.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед» и «Барселону», поделился ожиданиями от матчей англичан и каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоится завтра, 10 апреля.
«Встретятся два великих клуба с историей. В составе обеих команд есть фантастические игроки. Для «Манчестер Юнайтед» большое значение имеет Поль Погба, для «Барселоны» – Лионель Месси. Будет битва этих футболистов. Они решат судьбу противостояния», – приводит слова шведа Mundo Deportivo.
- Матч в Англии начнется в 22:00 по Москве.
- В 2011 году «Юнайтед» и «Барселона» сыграли в финале Лиги чемпионов (3:1 в пользу каталонцев).
- И за «Барселону», и за «Юнайтед» Ибрагимович играл два года.