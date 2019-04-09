AS: «ПСЖ» начал переговоры с «Ювентусом» по трансферу Сандро

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает AS, бразилец – главная цель «ПСЖ» грядущим летом. Парижане и туринцы уже начали переговоры по трансферу 28-летнего игрока.

Предполагается, что французский клуб заплатит за футболиста около 50 миллионов евро.

В случае продажи Сандро бело-черные возобновят попытки приобрести у «Реала» Марсело.