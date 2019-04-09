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    AS: «ПСЖ» начал переговоры с «Ювентусом» по трансферу Сандро

    Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может продолжить карьеру во Франции.

    Как сообщает AS, бразилец – главная цель «ПСЖ» грядущим летом. Парижане и туринцы уже начали переговоры по трансферу 28-летнего игрока.

    Предполагается, что французский клуб заплатит за футболиста около 50 миллионов евро.

    В случае продажи Сандро бело-черные возобновят попытки приобрести у «Реала» Марсело.

    • Сандро перешел в «Ювентус» из «Порту» в 2015 году за 26 миллионов евро.
    • В этом сезоне защитник провел за туринцев 37 матчей и сделал три голевые передачи.
    • Контракт бразильца рассчитан до июля 2023 года.

    Источник: AS

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