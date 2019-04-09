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    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче

    Сегодня в Лондоне пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

    Это будет первая встреча команд в еврокубках.

    «Сити» выиграл у лондонцев шесть из последних 10-ти игр в АПЛ (одна ничья и три поражения).

    «Тоттенхэм» уступил команде Хосепа Гвардиолы в двух предыдущих матчах на своем поле.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2019 21:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 апреля 2019, 11:30

      Если бы все матчи были предсказуемы ,футбол был бы неинтересным.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 апреля 2019, 19:27

      Сити сильнее, а у ТТХ всё никак не появится психологии победителей. Посмотреть хотя бы прошлые выступления в ЛЧ и ЛЕ. Вылетали нередко тогда, когда этого и не ждал никто. А в последних противостояниях в АПЛ Сити тоже выглядел мощнее. Сегодня может быть заруба, т.к. давно ТТХ не заходил так далеко и стадион новый, но по сумме 2-х матчей дальше пойдёт Сити. Сегодня ставлю на 2-2.

      8
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Cules2013 9 апреля 2019, 19:51

      Барселона твоя слабая команда ставлю на МЮ

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cules2013 9 апреля 2019, 20:06

      Откуда ей взяться, если они ничего не выигрывают ?...

      6
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      Рейтинг: +164

      SK9 9 апреля 2019, 17:36

      Мс фаворит как на бумаге так и сильнее фактически, но лично моё мнение, в полуфинал пройдёт Тотенхем

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero 9 апреля 2019, 16:12

      сегодня 1:2 всё решится ответной игре

      9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > portero 9 апреля 2019, 16:29

      Я тоже так поставил, как и на Ливер с Порту 2:1. Хоть будет что посмотреть и обсудить футбол, а не всё, что около него.

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