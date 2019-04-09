Лига чемпионов. «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче

Сегодня в Лондоне пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

Это будет первая встреча команд в еврокубках.

«Сити» выиграл у лондонцев шесть из последних 10-ти игр в АПЛ (одна ничья и три поражения).

«Тоттенхэм» уступил команде Хосепа Гвардиолы в двух предыдущих матчах на своем поле.