Экс-тренер «Крыльев Советов» Тихонов будет выступать за команду ЛФЛ «Гефест»

Клуб Северной лиги ЛФЛ Москвы «Гефест» объявил о том, что бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов присоединился к команде в качестве действующего футболиста.

48-летний специалист покинул пост тренера самарцев в октябре 2018 года.

«Сегодня один из самых любимых футболистов для миллионов российских болельщиков был включeн в официальную заявку нашей команды! Уже в ближайшей принципиальной игре против «Динамо» должен состоятся дебют! Добро пожаловать в «Гефест», Андрей Валерьевич!» – говорится в сообщении «Гефеста» в инстаграме.

Тихонов в своей карьере также тренировал щелковскую «Спарту» и «Енисей».

В качестве футболиста полузащитник выступал за «Спартак», «Крылья Советов», «Маккаби» (Тель-Авив), «Химки» и астанинский «Локомотив».

Тихонов завершил игровую карьеру в сентябре 2011 года.