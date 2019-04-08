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    Экс-тренер «Крыльев Советов» Тихонов будет выступать за команду ЛФЛ «Гефест»

    Клуб Северной лиги ЛФЛ Москвы «Гефест» объявил о том, что бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов присоединился к команде в качестве действующего футболиста.

    48-летний специалист покинул пост тренера самарцев в октябре 2018 года.

    «Сегодня один из самых любимых футболистов для миллионов российских болельщиков был включeн в официальную заявку нашей команды! Уже в ближайшей принципиальной игре против «Динамо» должен состоятся дебют! Добро пожаловать в «Гефест», Андрей Валерьевич!» – говорится в сообщении «Гефеста» в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@fc_gefest)

    Источник: Инстаграм «Гефеста»

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