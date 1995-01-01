Селихов выбыл на две-три недели. Вратарь пропустит матч с «Ростовом»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил травму пальца в матче 22 тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Журналист Дмитрий Симонов рассказал о сроках восстановления футболиста.
По сведениям представителя «Спорт-Экспресса», сегодня, 9 апреля, Селихова прооперируют, а на восстановление понадобится две-три недели. Это значит, что ближайший матч против «Ростова» игрок пропустит.
- Селихов в текущем сезоне РПЛ провел пять матчей, пропустил пять голов.
- Лидер среди вратарей «Спартака» по проведенным играм в сезоне – Александр Максименко (15).
- «Спартак» в таблице идет пятым.