У Селихова перелом пальца руки. Он получил травму в игре с ЦСКА

Слабый вратарь , с неустойчивой психикой ! Здоровья тебе , Селихов !
Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2), футболиста заменили на 68-й минуте.
«Спартак» в своем официальном твиттере опубликовал диагноз: оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.
О сроках восстановления не сообщается.
У «Спартака» проблемы с реализацией. ЦСКА наказал за глупые ошибки
Болельщики «Спартака» подрались из-за Глушакова. Один из них без сознания