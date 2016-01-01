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    У Селихова перелом пальца руки. Он получил травму в игре с ЦСКА

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2), футболиста заменили на 68-й минуте.

    «Спартак» в своем официальном твиттере опубликовал диагноз: оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.

    О сроках восстановления не сообщается.

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    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2075

      САДЫЧОК 15 минут назад

      Слабый вратарь , с неустойчивой психикой ! Здоровья тебе , Селихов !

      0
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      Рейтинг: +4195

      vka1970 20 минут назад

      Здоровья.
      Сезон один фиг провален.

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