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    Goal показал реакцию Мбаппе на ошибку Чупо-Мотинга в матче со «Страсбуром»

    Портал Goal в своем твиттере опубликовал видео реакции нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на действия своего одноклубника Эрика Чупо-Мотинга в матче 31-го тура Лиги 1 со «Страсбуром» (2:2).

    На 28-й минуте встречи полузащитник парижан Кристофер Нкунку вышел к воротам соперника и перебросил мяч через голкипера. Чупо-Мотинг хотел подправить и без того летящий в ворота мяч, но вместо это попал в штангу, позволив обороне «Страсбура» выбить его.

    «Когда вы только что увидели, как ваш партнер по команде совершил промах века», – прокомментировал Goal изумленное лицо Мбаппе.

    • После 31-го тура «ПСЖ» набрал 81 очко и лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 20 баллов.
    • Чупо-Мотинг в текущем сезоне провел за парижан 27 игр, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Твиттер Goal

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +272

      Frankfurt Am Main 11 минут назад

      Ляп года.

      0
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      Рейтинг: +306

      VVadic 30 минут назад

      Чупо-Чупсинг

      1
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      Рейтинг: +12251

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Кто играл, поймёт, такое бывает, десятки примеров, когда с метра выше ворот и др.

      1
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      Рейтинг: +5997

      Cules2013 > DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Помню видео, где Тедди Шерингэм с линии ворот не забил, он прыгал за мячом в подкате и так его подсёк, что тот по дуге обогнул перекладину))
      Ну а промахи Торреса в Челси - это нечто)

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