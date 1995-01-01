Goal показал реакцию Мбаппе на ошибку Чупо-Мотинга в матче со «Страсбуром»

Портал Goal в своем твиттере опубликовал видео реакции нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на действия своего одноклубника Эрика Чупо-Мотинга в матче 31-го тура Лиги 1 со «Страсбуром» (2:2).

На 28-й минуте встречи полузащитник парижан Кристофер Нкунку вышел к воротам соперника и перебросил мяч через голкипера. Чупо-Мотинг хотел подправить и без того летящий в ворота мяч, но вместо это попал в штангу, позволив обороне «Страсбура» выбить его.

«Когда вы только что увидели, как ваш партнер по команде совершил промах века», – прокомментировал Goal изумленное лицо Мбаппе.

После 31-го тура «ПСЖ» набрал 81 очко и лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 20 баллов.

Чупо-Мотинг в текущем сезоне провел за парижан 27 игр, забил три гола и сделал две результативные передачи.