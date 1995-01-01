TEAMtalk: «Реал» предложит «Челси» 50 миллионов за Кепу

Звучит излишне бредово.
1. У Реала 2 вратаря, что не хуже Кепы, как минимум. Навас и Куртуа никуда сами уходить из Реала не собирались.
2. Кепа - молодой и сырой, Реалу он не нужен за такие деньги. У них есть и Лунин, и Лука Зидан. Там уже и лавка вратарская занята. Куда ещё Кепу лепить?
3. Продать Кепу из-за инцидента в Кубке? Даже не смешно. Тогда Диего Косту ещё пару лет назад надо было сразу на Альфа-Центавру продать инопланетянам за его перфоманс буквально в каждом матче, а потом ещё и за отказ тренироваться полгода.
Кепе дали штраф и посадили на следующую игру на скамейку. На этом всё.
По информации TEAMtalk, «Реал» проявляет интерес к голкиперу «Челси» Кепе Аррисабалаге.
Мадридцы отказались от приобретения Давида Де Хеа у «Манчестер Юнайтед» из-за его высоких цены и зарплаты (100 миллионов фунтов стерлингов и 400 тысяч фунтов в неделю соответственно).
«Реал» собирается предложить лондонцам 50 миллионов фунтов за 24-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович намерен продать вратаря из-за его отказа уходить с поля во время финала Кубка лиги против «Манчестер Сити».
- Аррисабалага перешел в «Челси» из «Атлетика» в августе 2018 года за 72 миллиона фунтов стерлингов.
- В этом сезоне испанец провел за синих 44 матча (20 – на ноль) и попустил 40 голов.
- Контракт вратаря с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года.