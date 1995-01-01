TEAMtalk: «Реал» предложит «Челси» 50 миллионов за Кепу

По информации TEAMtalk, «Реал» проявляет интерес к голкиперу «Челси» Кепе Аррисабалаге.

Мадридцы отказались от приобретения Давида Де Хеа у «Манчестер Юнайтед» из-за его высоких цены и зарплаты (100 миллионов фунтов стерлингов и 400 тысяч фунтов в неделю соответственно).

«Реал» собирается предложить лондонцам 50 миллионов фунтов за 24-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович намерен продать вратаря из-за его отказа уходить с поля во время финала Кубка лиги против «Манчестер Сити».