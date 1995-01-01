Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    TEAMtalk: «Реал» предложит «Челси» 50 миллионов за Кепу

    По информации TEAMtalk, «Реал» проявляет интерес к голкиперу «Челси» Кепе Аррисабалаге.

    Мадридцы отказались от приобретения Давида Де Хеа у «Манчестер Юнайтед» из-за его высоких цены и зарплаты (100 миллионов фунтов стерлингов и 400 тысяч фунтов в неделю соответственно).

    «Реал» собирается предложить лондонцам 50 миллионов фунтов за 24-летнего футболиста.

    Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович намерен продать вратаря из-за его отказа уходить с поля во время финала Кубка лиги против «Манчестер Сити».

    • Аррисабалага перешел в «Челси» из «Атлетика» в августе 2018 года за 72 миллиона фунтов стерлингов.
    • В этом сезоне испанец провел за синих 44 матча (20 – на ноль) и попустил 40 голов.
    • Контракт вратаря с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года.

    Источник: TEAMtalk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:38
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5997

      Cules2013 23 минуты назад

      Звучит излишне бредово.
      1. У Реала 2 вратаря, что не хуже Кепы, как минимум. Навас и Куртуа никуда сами уходить из Реала не собирались.
      2. Кепа - молодой и сырой, Реалу он не нужен за такие деньги. У них есть и Лунин, и Лука Зидан. Там уже и лавка вратарская занята. Куда ещё Кепу лепить?
      3. Продать Кепу из-за инцидента в Кубке? Даже не смешно. Тогда Диего Косту ещё пару лет назад надо было сразу на Альфа-Центавру продать инопланетянам за его перфоманс буквально в каждом матче, а потом ещё и за отказ тренироваться полгода.
      Кепе дали штраф и посадили на следующую игру на скамейку. На этом всё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1253

      InterMilLano1908 24 минуты назад

      Я тоже могу работать админом тут. Очень легко...
      Источник ВК.
      Летом Зенит хочет купить Луиса Суареса в котором питерцы видят замену Дзюбе, который не забивает на протяжении 13 матчей. Сумма сделки и сроки не известны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +306

      VVadic 28 минут назад

      Дыркуа совсем своей дырой не соблазнил Зизу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      dilshod79 44 минуты назад

      Какой бред)) уважайте себя,не печатайте такую хе*ню.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12251

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Идеальный трансфер! После спектакля с отказом уходить с поля лучше продать этот головной убор вместе с головной болью. """

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dgad 1 час назад

      Вы хоть думайте что пишете...если бы хотели продать то не выпускали на поле. Во вторых у них есть Навас Куртуа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      Dizayner 2 часа назад

      какие 100 мильонов? у парня контракт кончается совсем скоро)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2174

      АртурZaСМ 2 часа назад

      А как сливочные сами думают отдаст Челси им игрока за 50 лямов, которого сами взяли пол года назад за 80? чЁ Куртуа обоср.ался? в каждом матче по 2-3 карася из своей сетки достаёт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      Xiko 2 часа назад

      А Куртуа куда?))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2174

      АртурZaСМ > Xiko 2 часа назад

      А он дно! Реал только сейчас это понял...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7486

      DeStar 2 часа назад

      хз хз...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77080
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66997
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru