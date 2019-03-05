El Confidencial: Абрамович потребовал продать Кепу. «Челси» ищет замену вратарю

Владелец «Челси» Роман Абрамович потребовал продать голкипера Кепу в связи с отказом испанца уступать место на поле Вилли Кабальеро в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0; 3:4 по пенальти). Обе стороны сказали, что неправильно оценили ситуацию.

Такое поведение не понравилось россиянину. Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри на прошлой неделе заверил, что Кепа остается в команде. По информации El Confidencial, лондонцы уже ищут нового вратаря.