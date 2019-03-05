Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    El Confidencial: Абрамович потребовал продать Кепу. «Челси» ищет замену вратарю

    Владелец «Челси» Роман Абрамович потребовал продать голкипера Кепу в связи с отказом испанца уступать место на поле Вилли Кабальеро в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0; 3:4 по пенальти). Обе стороны сказали, что неправильно оценили ситуацию.

    Такое поведение не понравилось россиянину. Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри на прошлой неделе заверил, что Кепа остается в команде. По информации El Confidencial, лондонцы уже ищут нового вратаря.

    • Кепы заплатил штраф в размере недельной зарплаты.
    • Аррисабалага перешел в лондонский клуб в августе из «Атлетика».
    • 80 миллионов евро – рекордная сумма в истории футбола для вратарей.

    Источник: El Confidencial

    Баскское информационное агенство. Количество подписчиков в твиттере - более 767 тысяч человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2019 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 марта 2019, 13:17

      и правильно ! что за петух этот кепа ! понты кидает дешевые.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 11:34

      Абрамович делает правильное решение ,смутьянов не должно быть в команде.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      сейду 6 марта 2019, 06:58

      Самодурство и головотяпство, надеюсь Арсенал подсуетится и перехватит по выгодной цене, а Челси останется с куем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 6 марта 2019, 04:53

      В Реал)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 5 марта 2019, 22:21

      Ищет замену? У них 42 игрока в аренде! В том числе 4 вратаря. Весёлая политика клуба.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Черкизовский Кот 5 марта 2019, 23:04

      Абрамович , может даже не знает об этом !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > САДЫЧОК 5 марта 2019, 23:38

      Как вариант!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 5 марта 2019, 21:43

      интерес ,там как по договору , попадает на штрафные санкции вратарь?

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 марта 2019, 21:34

      хозяин барин сказал отрезал и все дела

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 марта 2019, 21:16

      Единоначалие никто не отменял и тут Рома проявит твёрдость и подаст сигнал остальным любителям комментировать действия и методы тренировок коуча, если это всё соответствует действительности, а не очередное пердью уток и "уткиных"...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 5 марта 2019, 21:15

      Доигралась кепочка

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > SarJr 5 марта 2019, 21:39

      хотел показать свою самость , вот и получил

      16
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 5 марта 2019, 21:15

      А куртуа щас в мадриде сидит и посмеиваться)))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11