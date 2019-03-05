El Confidencial: Абрамович потребовал продать Кепу. «Челси» ищет замену вратарю

и правильно ! что за петух этот кепа ! понты кидает дешевые.
Владелец «Челси» Роман Абрамович потребовал продать голкипера Кепу в связи с отказом испанца уступать место на поле Вилли Кабальеро в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0; 3:4 по пенальти). Обе стороны сказали, что неправильно оценили ситуацию.
Такое поведение не понравилось россиянину. Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри на прошлой неделе заверил, что Кепа остается в команде. По информации El Confidencial, лондонцы уже ищут нового вратаря.
- Кепы заплатил штраф в размере недельной зарплаты.
- Аррисабалага перешел в лондонский клуб в августе из «Атлетика».
- 80 миллионов евро – рекордная сумма в истории футбола для вратарей.
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