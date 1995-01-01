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    The Sun: «Манчестер Юнайтед» хочет купить Пикфорда или Облака в случае ухода Де Хеа

    «Манчестер Юнайтед» определил двух кандидатов на замену своему вратарю Давиду Де Хеа, если он все-таки летом покинет клуб.

    По информации The Sun, в шорт-лист манкунианцев входят Джордан Пикфорд из «Эвертона» и Ян Облак из «Атлетико».

    Стоимость англичанина Transfermarkt оценивает в 40 миллионов евро, а словенца – в 80 миллионов.

    Контракт Де Хеа с «МЮ» истекает по окончании текущего сезона, и стороны пока не могут договориться о его продлении.

    Испанца может подписать «ПСЖ», который в отличие от «Юнайтед» готов удовлетворить его требования по зарплате.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 07:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +67010

      Рубик Докоян 30 минут назад

      Больше шансов купить Пикфорда, чем Облака. За словенца "матрасники", если решатся его продать, запросят сумму больше 100 млн. евро.

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