The Sun: «Манчестер Юнайтед» хочет купить Пикфорда или Облака в случае ухода Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» определил двух кандидатов на замену своему вратарю Давиду Де Хеа, если он все-таки летом покинет клуб.

По информации The Sun, в шорт-лист манкунианцев входят Джордан Пикфорд из «Эвертона» и Ян Облак из «Атлетико».

Стоимость англичанина Transfermarkt оценивает в 40 миллионов евро, а словенца – в 80 миллионов.

Контракт Де Хеа с «МЮ» истекает по окончании текущего сезона, и стороны пока не могут договориться о его продлении.

Испанца может подписать «ПСЖ», который в отличие от «Юнайтед» готов удовлетворить его требования по зарплате.