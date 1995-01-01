The Sun: «Манчестер Юнайтед» хочет купить Пикфорда или Облака в случае ухода Де Хеа

Больше шансов купить Пикфорда, чем Облака. За словенца "матрасники", если решатся его продать, запросят сумму больше 100 млн. евро.
«Манчестер Юнайтед» определил двух кандидатов на замену своему вратарю Давиду Де Хеа, если он все-таки летом покинет клуб.
По информации The Sun, в шорт-лист манкунианцев входят Джордан Пикфорд из «Эвертона» и Ян Облак из «Атлетико».
Стоимость англичанина Transfermarkt оценивает в 40 миллионов евро, а словенца – в 80 миллионов.
Контракт Де Хеа с «МЮ» истекает по окончании текущего сезона, и стороны пока не могут договориться о его продлении.
Испанца может подписать «ПСЖ», который в отличие от «Юнайтед» готов удовлетворить его требования по зарплате.