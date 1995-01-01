«Зенит» – об Оздоеве: «Два матча – два голевых поцелуя»

Официальный твиттер «Зенита» пошутил над полузащитником Магомедом Оздоевым после матча с «Локомотивом» (1:1).
Россиянин вновь поцеловал в голову защитника Ярослава Ракицкого, который забил второй гол во второй игре кряду. В первый раз ритуал произошел в матче с «Оренбургом» (3:1).
«Немного статистики. 2 матча, 2 голевых поцелуя», – сообщает пресс-служба петербуржцев.
Оздоев: «Думаю, поцелуй Ракицкого – это маленькая традиция»
Немного статистики #ПоцелуйМагомеда pic.twitter.com/Jtju6MXB1y— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 7 апреля 2019 г.