«Зенит» – об Оздоеве: «Два матча – два голевых поцелуя»

Официальный твиттер «Зенита» пошутил над полузащитником Магомедом Оздоевым после матча с «Локомотивом» (1:1).

Россиянин вновь поцеловал в голову защитника Ярослава Ракицкого, который забил второй гол во второй игре кряду. В первый раз ритуал произошел в матче с «Оренбургом» (3:1).

«Немного статистики. 2 матча, 2 голевых поцелуя», – сообщает пресс-служба петербуржцев.

Оздоев: «Думаю, поцелуй Ракицкого – это маленькая традиция»