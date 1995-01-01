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    «Зенит» – об Оздоеве: «Два матча – два голевых поцелуя»

    Официальный твиттер «Зенита» пошутил над полузащитником Магомедом Оздоевым после матча с «Локомотивом» (1:1).

    Россиянин вновь поцеловал в голову защитника Ярослава Ракицкого, который забил второй гол во второй игре кряду. В первый раз ритуал произошел в матче с «Оренбургом» (3:1).

    «Немного статистики. 2 матча, 2 голевых поцелуя», – сообщает пресс-служба петербуржцев.

    Оздоев: «Думаю, поцелуй Ракицкого – это маленькая традиция»

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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