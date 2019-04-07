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    Оздоев: «Думаю, поцелуй Ракицкого – это маленькая традиция»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о ничьей с «Локомотивом» (1:1). Гол в составе санкт-петербуржцев в этой встрече забил защитник Ярослав Ракицкий со штрафного. Перед исполнением удара Оздоев поцеловал футболиста.

    – Магомед, первым делом хотим спросить вас о магии — о поцелуе Ракицкого.

    – Я думаю, это такая маленькая традиция. Я всегда уверен в мастерстве Ракицкого, как и вся команда, потому что это игрок, который способен решить такой момент.

    – То есть, вас можно считать соавтором его мячей?

    – Уже два раза, получается.

    – Это только один раз за матч работает?

    – Когда есть дистанция, я понимаю, и он понимает это.

    – Как вам первый тайм в исполнении «Зенита»?

    – Думаю, это вопрос к вам, вы смотрели, а мы играли. Я думаю, что мы играли хорошо и выполнили все установки тренерского штаба — у «Локомотива» не было моментов в первой тайме, у нас — были моменты. Наверное, нам, игрокам, надо хорошенько поработать над завершением, чтобы спокойно решать моменты, как те, что были сегодня. Три хороших момента в первом тайме.

    – «Локомотив» прибавил во втором тайме, ожидали, что они заиграют быстрее и агрессивнее?

    – На то это и «Локомотив» — чемпион предыдущего сезона и хорошая команда. Сегодня они играли дома, и мы были уверены в том, что они будут играть хорошо, но сегодня мы были лучше и заслуживали победы.

    – Ничья – это позитивный результат для «Зенита» или нет? Все-таки отобрали очки у конкурента на выезде.

    – Я думаю, что ничья – это неплохой результат. Нельзя сказать, что хороший, но главное – что мы забрали минимум.

    Не удивляйтесь классным голам Ракицкого. Он забивал так и раньше

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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