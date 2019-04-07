Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о ничьей с «Локомотивом» (1:1). Гол в составе санкт-петербуржцев в этой встрече забил защитник Ярослав Ракицкий со штрафного. Перед исполнением удара Оздоев поцеловал футболиста.

– Магомед, первым делом хотим спросить вас о магии — о поцелуе Ракицкого.

– Я думаю, это такая маленькая традиция. Я всегда уверен в мастерстве Ракицкого, как и вся команда, потому что это игрок, который способен решить такой момент.

– То есть, вас можно считать соавтором его мячей?

– Уже два раза, получается.

– Это только один раз за матч работает?

– Когда есть дистанция, я понимаю, и он понимает это.

– Как вам первый тайм в исполнении «Зенита»?

– Думаю, это вопрос к вам, вы смотрели, а мы играли. Я думаю, что мы играли хорошо и выполнили все установки тренерского штаба — у «Локомотива» не было моментов в первой тайме, у нас — были моменты. Наверное, нам, игрокам, надо хорошенько поработать над завершением, чтобы спокойно решать моменты, как те, что были сегодня. Три хороших момента в первом тайме.

– «Локомотив» прибавил во втором тайме, ожидали, что они заиграют быстрее и агрессивнее?

– На то это и «Локомотив» — чемпион предыдущего сезона и хорошая команда. Сегодня они играли дома, и мы были уверены в том, что они будут играть хорошо, но сегодня мы были лучше и заслуживали победы.

– Ничья – это позитивный результат для «Зенита» или нет? Все-таки отобрали очки у конкурента на выезде.

– Я думаю, что ничья – это неплохой результат. Нельзя сказать, что хороший, но главное – что мы забрали минимум.

Не удивляйтесь классным голам Ракицкого. Он забивал так и раньше