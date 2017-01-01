Семин: «Может, «Локомотиву» не хватило силенок после кубового матча»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Во втором тайме игра пошла веселее, у нас появилось преимущество, мы стали больше комбинировать, но мало били по воротам. Самое главное, что решающий пас всегда шел сопернику. В целом матч ничейный, игроки старались. Может быть, «Локомотиву» не хватило силенок после кубкового матча. У нас есть неделя, мы отдохнем, все проанализируем.

Гол Ракицкого? Там был достаточно сложный удар. Я понимаю, что там мяч от живота отскочил в руку, но вот за что дали желтую карточку нашему игроку в том эпизоде?!

«Зенит» с 45 очками возглавляет таблицу.

«Локомотив» с 39 очками идет четвертым.

Не удивляйтесь классным голам Ракицкого. Он забивал так и раньше