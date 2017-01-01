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    Семин: «Может, «Локомотиву» не хватило силенок после кубового матча»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

    «Во втором тайме игра пошла веселее, у нас появилось преимущество, мы стали больше комбинировать, но мало били по воротам. Самое главное, что решающий пас всегда шел сопернику. В целом матч ничейный, игроки старались. Может быть, «Локомотиву» не хватило силенок после кубкового матча. У нас есть неделя, мы отдохнем, все проанализируем.

    Гол Ракицкого? Там был достаточно сложный удар. Я понимаю, что там мяч от живота отскочил в руку, но вот за что дали желтую карточку нашему игроку в том эпизоде?!

    • «Зенит» с 45 очками возглавляет таблицу.
    • «Локомотив» с 39 очками идет четвертым.

    Не удивляйтесь классным голам Ракицкого. Он забивал так и раньше

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1358

      WhiteEgon 28 минут назад

      Два говна встретились и раскатали унылую ничью. Каждая команда боялась проиграть. Никто не хотел побеждать.

      0
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      Рейтинг: +707

      Loko_Roma 30 минут назад

      При всем моем уважении к Палычу, помоему это футбол уже всем наскучил, да есть результат, но он локальный, в Европе такой стиль уже давно разобрали, что показали последние еврокубки. Нужна какая-то новая мысль, игроки то в порядке, но вот результаты, так себе. Команда уж очень очкует.

      0
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      Рейтинг: +147

      евгений ___ 40 минут назад

      В первом тайме пешком ходили.. Дома, при своих болельщиках. Убогая игра!

      1
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      Рейтинг: +2941

      порт 53 минуты назад

      И силёнок не хватило, да судья гад пенальти забыл поставить.

      -2
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      Рейтинг: +717

      lotsman 1 час назад

      А что это такое, кубовый матч?

      1
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      Рейтинг: +921

      Axe111 1 час назад

      Плохому танцору......

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      Рейтинг: +4101

      prezent2017 1 час назад

      Где у тебя атака, Шпалыч? Вообще не видел.

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