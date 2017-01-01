РПЛ. «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью 

«Локомотив» дома сыграл вничью с «Зенитом» в матче 22-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:1.



В составе гостей гол забил защитник Ярослав Ракицкий, у хозяев – полузащитник Владислав Игнатьев.

«Локомотив» с 39 очками занимает четвертую строчку в таблице. «Зенит» с 45 очками возглавляет таблицу.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ракицкий, 54; 1:1 – Игнатьев, 61.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбус (Хеведес, 84), Игнатьев, Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Крыховяк, Кварацхелия (Фернандеш, 46), Эдер (Смолов, 69).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников (Анюков, 46), Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси (Эрнани, 89), Ригони (Мак, 79), Азмун, Дзюба.

Предупреждения: Эдер, 14; Баринов, 39; Чорлука, 53; Рыбус, 79; Антон Миранчук, 82 – Ригони, 49; Оздоев, 63; Барриос, 89.

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Не удивляйтесь классным голам Ракицкого. Он забивал так и раньше