Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    РПЛ. «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью 

    «Локомотив» дома сыграл вничью с «Зенитом» в матче 22-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:1.

    В составе гостей гол забил защитник Ярослав Ракицкий, у хозяев – полузащитник Владислав Игнатьев.

    «Локомотив» с 39 очками занимает четвертую строчку в таблице. «Зенит» с 45 очками возглавляет таблицу.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ракицкий, 54; 1:1 – Игнатьев, 61.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбус (Хеведес, 84), Игнатьев, Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Крыховяк, Кварацхелия (Фернандеш, 46), Эдер (Смолов, 69).

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников (Анюков, 46), Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси (Эрнани, 89), Ригони (Мак, 79), Азмун, Дзюба.

    Предупреждения: Эдер, 14; Баринов, 39; Чорлука, 53; Рыбус, 79; Антон Миранчук, 82 – Ригони, 49; Оздоев, 63; Барриос, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Не удивляйтесь классным голам Ракицкого. Он забивал так и раньше

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:53
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4095

      prezent2017 4 минуты назад

      Да ладно, кусим. Лучше Локо в ЛЧ, чем бесполезный ЦСКА.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      ААМ 6 минут назад

      Локо отскочил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3909

      _Marqella_ 7 минут назад

      Хороший второй тайм, результат закономерен...Зенит выглядил лучше !!! Всё ,Рака мой кумир !!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1046

      Рубинище 7 минут назад

      Ну как же медленно играет Зенит. Локо во втором прибавил темп и Зенит поплыл, только отбивались..А в ЛЧ темп сумасшедший-что с такой игрой там делать? Аргентинцы выпали из игры. Дзюба-вообще камень на шее Зенита, мяч постоянно у него отбирают. скоро будет половина сезона без голов--ну и нахрен такой нап нужен.. Локомотив в своем стиле, главное в обарону убежать успеть, а в переди не знают , что делать..креатив-что это называется.. Ожидал большего, игра на 3+..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4095

      prezent2017 > Рубинище 3 минуты назад

      Согласен. С таким темпом в ЛЧ делать нечего. Да и организация игры у обеих команд никакая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      ухоженный крокодил 9 минут назад

      Надо убирать Семака. Пусть будет Спаллети. При нем хоть трасферы были крутые.
      Первый год работы 61-10 была разница. Это не то что мы ждем, это Уфа.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4095

      prezent2017 > ухоженный крокодил 2 минуты назад

      Дика надо. Юриста.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      kondron 13 минут назад

      У Ракитского нашли точку джи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3068

      Zubo 14 минут назад

      Кроме Аршавина никто на Матч ТВ ничего не мог сказать, игра похожа на один из тех матчей где о результате договариваются заранее

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6163

      parevg 19 минут назад

      В первом тайме чуть не уснул, второй тайм был интересный, а итог закономерен, я всю прошлую неделю говорил, что будет ничья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63711

      zigbert 21 минуту назад

      В первом тайме команды играли осторожно. Во втором тайме пошла игра с обоюдными возможностями. Ракитский вновь забил со штрафного. В Локомотиве усилил игру Фернандеш.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      Kokmarov > zigbert 17 минут назад

      А зачем Вы это написали, все смотрели матч и пишут мнение об игре, а здесь ооооочеень краткий отчет для тех кто не смотрел.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3068

      Zubo > Kokmarov 7 минут назад

      Он просто хотел сказать что Фернандеш крут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      prtcs 24 минуты назад

      Это была битва равных соперников. Много жестких единоборств, минимум голевых моментов. Счет - на что наиграли, то и на табло.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19526

      portero > prtcs 28 минут назад

      Ригони так неиграет , остальные да жестко, ..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6163

      parevg > portero 17 минут назад

      не только он, вся аргентинская свора

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77076
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66711
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru