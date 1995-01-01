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    Аленичев – после поражения от «Урала»: «Возможно, я ошибся с заменами»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ с «Уралом». Команда из Красноярска вела в этой встрече со счетом 2:0 до 72-й минуты, но затем пропустила три гола подряд и проиграла.

    «Я всегда реагирую спокойно на голы – это мое состояние, внутри все держу. Зрителям понравился футбол: открытый, пять забитых мячей. Наша вина в поражении, ведь могли забить третий и четвертый, но не хватило реализации. Возможно, я ошибся с заменами, но они были вынужденными.

    Психология команды? Все покажет следующая игра», – сказал Аленичев.

    • «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице, имея на счету 12 очков.
    • Следующий матч команда проведет против «Уфы».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1404

      С-Пб on-line 34 минуты назад

      Реально,жаль Дмитрия,не фартит с командами...

      0
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      Рейтинг: +1364

      TOMSON 37 минут назад

      Хорошая игра была. Енисей жалко. Но в этом году мастерства явно не хватает, а удача не помогает.

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      Рейтинг: +12198

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Вероятно, ошибся с выбором команды, у руководителей клуба другие интэрэсы.

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