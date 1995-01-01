Аленичев – после поражения от «Урала»: «Возможно, я ошибся с заменами»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ с «Уралом». Команда из Красноярска вела в этой встрече со счетом 2:0 до 72-й минуты, но затем пропустила три гола подряд и проиграла.

«Я всегда реагирую спокойно на голы – это мое состояние, внутри все держу. Зрителям понравился футбол: открытый, пять забитых мячей. Наша вина в поражении, ведь могли забить третий и четвертый, но не хватило реализации. Возможно, я ошибся с заменами, но они были вынужденными.

Психология команды? Все покажет следующая игра», – сказал Аленичев.