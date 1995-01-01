РПЛ. «Урал» победил «Енисей», проигрывая до 72-й минуты в два мяча

«Урал» одержал волевую победу над «Енисеем» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России. Екатеринбургская команда уступала со счетом 0:2, но затем забила три гола подряд.

Уральский клуб набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» занимает последнюю позицию.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Урал (Екатеринбург) – Енисей (Красноярск) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ятченко, 21 (с пенальти); 0:2 – Зотов, 63; 1:2 – Димитров, 72; 2:2 – Погребняк, 85; 3:2 – Панюков, 87.

Урал: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе, 81), Бикфалви, Бумаль (Погребняк, 68), Егорычев (Жигулев, 73), Эль-Кабир, Панюков.

Енисей: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко (Костюков, 84), Торбинский (Комолов, 46), Зотов, Сарр, Кутьин, Саркисов (Савичев, 58).

Предупреждения: Страндберг, 13 – Торбинский, 25; Данченко, 83; Костюков, 90+2.

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