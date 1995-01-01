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    РПЛ. «Урал» победил «Енисей», проигрывая до 72-й минуты в два мяча

    «Урал» одержал волевую победу над «Енисеем» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России. Екатеринбургская команда уступала со счетом 0:2, но затем забила три гола подряд.

    Уральский клуб набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» занимает последнюю позицию.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Енисей (Красноярск) – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ятченко, 21 (с пенальти); 0:2 – Зотов, 63; 1:2 – Димитров, 72; 2:2 – Погребняк, 85; 3:2 – Панюков, 87.

    Урал: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе, 81), Бикфалви, Бумаль (Погребняк, 68), Егорычев (Жигулев, 73), Эль-Кабир, Панюков.

    Енисей: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко (Костюков, 84), Торбинский (Комолов, 46), Зотов, Сарр, Кутьин, Саркисов (Савичев, 58).

    Предупреждения: Страндберг, 13 – Торбинский, 25; Данченко, 83; Костюков, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12195

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Прощальный матч Енисея с РПЛ удался.

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      Рейтинг: +97

      garet12222 9 минут назад

      Урал, спасибо за то, что смогли.

      0
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      Рейтинг: +63623

      zigbert 10 минут назад

      А ведь у Енисея при счете 2:0 была возможность забить не один мяч. Но стоило Уралу забить мяч ,оборона Енисея посыпалась.

      0
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      Рейтинг: +30255

      Полная Канистра 17 минут назад

      здравствуй ФНЛ открывайте дверь мы к вам

      1
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      Рейтинг: +12573

      DVOK68 22 минуты назад

      Мужчины.
      Вот так надо спасать безнадёжные казалось бы игры,"игроки"в красно-белых майках.

      2
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      Рейтинг: +5170

      silver29 23 минуты назад

      Да Енисей получил сильный психологический удар, ведя в два мяча. Видимо пердив его уже встречает с объятьями.

      3
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      Рейтинг: +273

      Ивантеевец 24 минуты назад

      Без обид болелам Красноярска. При счете 2:0 было еще минимум 2-3 момента когда матч можно было решать, по почему-то игроки Енисея партнеров по команде в более выгодных позициях не видели из принципа, главное самим отличиться. Отличились - 2:3 более чем закономерный результат за такое отношение. Футбол игра командная. Удачи в ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +463

      Юрэс 30 минут назад

      Я очень поражён такой интригой!
      Побольше бы таких.

      0
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      Рейтинг: +1

      Опускатель коняжек 31 минуту назад

      Такое уже можно назвать уже синдром Спартака)))

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