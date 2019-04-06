Аллегри: «Не сомневаюсь, Роналду сыграет с «Аяксом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил уверенность, что его игрок Криштиану Роналду примет участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса». Португалец получил травму 25 марта в поединке за сборную.

«Роналду уже готов. Уверены, что в среду он сможет сыграть с «Аяксом», – цитирует Аллегри Sky Sport Italia.