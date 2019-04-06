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    Аллегри: «Не сомневаюсь, Роналду сыграет с «Аяксом»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил уверенность, что его игрок Криштиану Роналду примет участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса». Португалец получил травму 25 марта в поединке за сборную.

    «Роналду уже готов. Уверены, что в среду он сможет сыграть с «Аяксом», – цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

    • У Роналду было повреждено правое бедро.
    • Первая игра с «Аяксом» состоится в Амстердаме 10 апреля.
    • «Ювентус» лидирует в Серии А.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +71

      SK9 26 минут назад

      Роналду однозначно сыграет с Аяксом

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