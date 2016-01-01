«Москва красно-синяя». ЦСКА опубликовал видео с эмоциями после победы над «Спартаком»

С ПОБЕДОЙ! Скромно празднуют!))
ЦСКА в матче 22 тура РПЛ победил «Спартак» (2:0). Пресс-служба клуба опубликовала видео из раздевалки команды. Его можно увидеть ниже.
«Сегодня Москва красно-синяя», – такая подпись у видеоролика.
- ЦСКА идет в таблице на третьем месте с отставанием от лидера на четыре очка.
- Ближайший соперник москвичей – «Оренбург».
- «Спартак» занимает пятое место.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 апреля 2019 г.
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