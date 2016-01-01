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    «Москва красно-синяя». ЦСКА опубликовал видео с эмоциями после победы над «Спартаком»

    ЦСКА в матче 22 тура РПЛ победил «Спартак» (2:0). Пресс-служба клуба опубликовала видео из раздевалки команды. Его можно увидеть ниже.

    «Сегодня Москва красно-синяя», – такая подпись у видеоролика.

    • ЦСКА идет в таблице на третьем месте с отставанием от лидера на четыре очка.
    • Ближайший соперник москвичей – «Оренбург».
    • «Спартак» занимает пятое место.

    У «Спартака» проблемы с реализацией. ЦСКА наказал за глупые ошибки

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    Источник: Твиттер ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +233

      Elisey13 14 минут назад

      С ПОБЕДОЙ! Скромно празднуют!))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +473

      Genz 26 минут назад

      У коней фартит через раз. Уфа сияла красно синие редуты . Теперь ожидаем сюрприз от Оренбурга. Не зря привезли в офис ЦСКА горшки. Готовятся заранее

      -1
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      Рейтинг: +2720

      Агасфер 32 минуты назад

      И чего радуются? Ну победили скандального середняка в его хлеве...Они сами погрязли в склоках так,что просто удивительно,что унылому плаксивому Кононову так долго везло.В каждом матче ходили по обрыву и наконец свалились в овраг.

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