«Москва красно-синяя». ЦСКА опубликовал видео с эмоциями после победы над «Спартаком»

ЦСКА в матче 22 тура РПЛ победил «Спартак» (2:0). Пресс-служба клуба опубликовала видео из раздевалки команды. Его можно увидеть ниже.

«Сегодня Москва красно-синяя», – такая подпись у видеоролика.

ЦСКА идет в таблице на третьем месте с отставанием от лидера на четыре очка.

Ближайший соперник москвичей – «Оренбург».

«Спартак» занимает пятое место.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 апреля 2019 г.

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