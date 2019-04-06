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    Косту могут дисквалифицировать на восемь игр. Форвард назвал мать арбитра шлюхой

    Футболист мадридского «Атлетико» Диего Коста получил прямую красную карточку в первом тайме матча 31 тура Примеры против «Барселоны» (0:2). Нападающий, как сообщается, назвал шлюхой мать арбитра.

    Спортсмену грозит восьмиматчевая дисквалификация. Рассмотрение дисциплинарного дела лига начнет на следующей неделе.

    • Удаление случилось на 28 минуте: Коста был недоволен одним из предыдущих решений арбитра.
    • В текущем сезоне Примеры форвард провел 15 матчей, забил два гола, сделал две результативные передачи.
    • «Атлетико» в таблице идет вторым, отставание от лидирующей «Барселоны» – 11 очков.

    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +911

      Александр52 4 минуты назад

      Пепе, Рамос и этот Коста, главные негодяи современного футбола, это так сказать по жизни. А по шоу, без них футбол был бы менее интересен. Вот и выбирай - мораль или зрелище, что перевесит. Но есть и третья сторона, это коллектив, целая команда, которая была вчера наказана, есть ещё и зритель, который пришёл поболеть и посмотреть, а вчера после удаления, футбол остановился, стал на какое то время даже не интересен. Ну а какова вчера была Барса !!! Она не трогала жертву, этого мадридского бычка почти до самого конца, многие болелы даже подумали что пронесло, а Барса насладившись, всё же прикончила Семионе, двумя ударами за одну минуты. А каковы были вчера исполнители !!! Просто прелесть. И кудрявый петрушка не помог, он просто вчера стоял.

      0
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      Рейтинг: +1336

      ivan-football-fan 26 минут назад

      С дисквалификацией понятно...меня интересует: откуда он информацию берёт?)))))))))

      1
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      Рейтинг: +30

      Harry47 1 час назад

      Интересно, на что он рассчитывал в матче с принципиальным соперником? Мы вас и в 10 порвём?

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