Косту могут дисквалифицировать на восемь игр. Форвард назвал мать арбитра шлюхой

Пепе, Рамос и этот Коста, главные негодяи современного футбола, это так сказать по жизни. А по шоу, без них футбол был бы менее интересен. Вот и выбирай - мораль или зрелище, что перевесит. Но есть и третья сторона, это коллектив, целая команда, которая была вчера наказана, есть ещё и зритель, который пришёл поболеть и посмотреть, а вчера после удаления, футбол остановился, стал на какое то время даже не интересен. Ну а какова вчера была Барса !!! Она не трогала жертву, этого мадридского бычка почти до самого конца, многие болелы даже подумали что пронесло, а Барса насладившись, всё же прикончила Семионе, двумя ударами за одну минуты. А каковы были вчера исполнители !!! Просто прелесть. И кудрявый петрушка не помог, он просто вчера стоял.
Футболист мадридского «Атлетико» Диего Коста получил прямую красную карточку в первом тайме матча 31 тура Примеры против «Барселоны» (0:2). Нападающий, как сообщается, назвал шлюхой мать арбитра.
Спортсмену грозит восьмиматчевая дисквалификация. Рассмотрение дисциплинарного дела лига начнет на следующей неделе.
- Удаление случилось на 28 минуте: Коста был недоволен одним из предыдущих решений арбитра.
- В текущем сезоне Примеры форвард провел 15 матчей, забил два гола, сделал две результативные передачи.
- «Атлетико» в таблице идет вторым, отставание от лидирующей «Барселоны» – 11 очков.