Гончаренко: «Рад за молодых ребят. Многие еще не участвовали в таких матчах»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире «Матч Премьер» прокомментировал резульат матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

– «Спартак» очень хорошо начинает игру. Важно было в этом компоненте не уступить.

В конце первого тайма мы стали играть не так, как нам стоило. Поэтому важно было после первого тайма поправить эту ситуацию.

Рад за молодых ребят. Многие еще не участвовали в таких матчах. И для них большая школа, большое подспорье, что мы смогли выровнять игру, смогли навязать свой футбол и победить.

Больше всего не нравится, когда футболисты действуют не так, как я им говорю на установке. И после первого тайма надо было поправлять. Понятно, что тяжело докричаться до футболиста.

– Во время стычки между игроками на поле вы на повышенных тонах поговорили с резервным арбитром Алексеем Сухим. Что это был за диалог?

– Эмоциональная игра, эмоциональный разговор. Да, где-то, может быть, перегибали, но в то же время нашли возможность и пошутить.

– Вас могли удалить?

– Не думаю, не было оснований.

«Спартак» с 36 очками занимает пятое место в таблице.

ЦСКА с 40 очками идет третьим.

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