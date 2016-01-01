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    Гончаренко: «Рад за молодых ребят. Многие еще не участвовали в таких матчах»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире «Матч Премьер» прокомментировал резульат матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

    – «Спартак» очень хорошо начинает игру. Важно было в этом компоненте не уступить.

    В конце первого тайма мы стали играть не так, как нам стоило. Поэтому важно было после первого тайма поправить эту ситуацию.

    Рад за молодых ребят. Многие еще не участвовали в таких матчах. И для них большая школа, большое подспорье, что мы смогли выровнять игру, смогли навязать свой футбол и победить.

    Больше всего не нравится, когда футболисты действуют не так, как я им говорю на установке. И после первого тайма надо было поправлять. Понятно, что тяжело докричаться до футболиста.

    – Во время стычки между игроками на поле вы на повышенных тонах поговорили с резервным арбитром Алексеем Сухим. Что это был за диалог?

    – Эмоциональная игра, эмоциональный разговор. Да, где-то, может быть, перегибали, но в то же время нашли возможность и пошутить.

    – Вас могли удалить?

    – Не думаю, не было оснований.

    • «Спартак» с 36 очками занимает пятое место в таблице.
    • ЦСКА с 40 очками идет третьим.

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    Источник: Sports.ru

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