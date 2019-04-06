Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

«Перед игрой эмоции были фантастическими, но сейчас очень плохие чувства, потому что мы проиграли. «Спартак» уступил, потому что играл против хорошей команды, совершил одну-две ошибки.

Первый пропущенный мяч – моя ошибка. Наверное, мне стоило выбить мяч. Затем мы не нашли общего языка с вратарем. Это футбол, но это было дерьмово.

Выиграть чемпионат теперь «Спартаку» будет очень тяжело. Теперь нам нужно финишировать как можно выше, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Физически я чувствовал себя хорошо сегодня. Было тяжеловато в начале и в конце встречи, потому что было многовато пространства между линиями. Я должен работать и играть», – сказал Жиго.

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