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    Жиго – об игре с ЦСКА: «Первый пропущенный мяч – моя ошибка»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

    «Перед игрой эмоции были фантастическими, но сейчас очень плохие чувства, потому что мы проиграли. «Спартак» уступил, потому что играл против хорошей команды, совершил одну-две ошибки.

    Первый пропущенный мяч – моя ошибка. Наверное, мне стоило выбить мяч. Затем мы не нашли общего языка с вратарем. Это футбол, но это было дерьмово.

    Выиграть чемпионат теперь «Спартаку» будет очень тяжело. Теперь нам нужно финишировать как можно выше, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

    Физически я чувствовал себя хорошо сегодня. Было тяжеловато в начале и в конце встречи, потому что было многовато пространства между линиями. Я должен работать и играть», – сказал Жиго.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.04.2019 23:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1110

      Torvald64 10 минут назад

      В том эпизоде накосячили оба: и вратарь, и защитник. Вины вратаря, пожалуй, больше. Но меня другое удивило. Эта ошибка не привела напрямую к голу - она лишь создала опасную ситуацию у ворот, от которой у Спартака были шансы отбиться. Но Жиго полностью выключился из эпизода - просто лежал на газоне и смотрел футбол всё оставшееся время, пока партнёры пытались погасить пожар.

      0
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      Рейтинг: +542

      Пестрый 52 минуты назад

      Жиго извиняется? А какого ..уя туда вообще селя полез?? Лавры Реброва что ли не дают спокойно стоять в воротах??

      2
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      Рейтинг: +13984

      VVM1964 1 час назад

      Самокритично , но я не согласен - вина Селихова более просматривается (((

      4
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      Рейтинг: +18932

      gol_kak_sokol > VVM1964 51 минуту назад

      Согласен. К тому же есть вина Джикия, который проиграл позицию и не угнался за Сигурдссоном. Жиго бежал спасать ситуацию и плохо выбил мяч головой.

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