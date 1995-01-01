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    РПЛ. «Динамо» ушло от поражения в Махачкале

    «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Анжи» во встрече 22-го тура РПЛ.

    На гол нападающего хозяев Андреса Понсе в первом тайме москвичи ответили мячом защитника Тони Шунича на 73-й минуте игры.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Анжи (Махачкала) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Понсе, 16; 1:1 – Шунич, 73.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев (Маркелов, 66), Кулик, Гиголаев, Ондуа, Ахъядов, Иванченко (Закиров, 57), Понсе (Долгов, 87).

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов (Рауш, 54), Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо (Грулев, 48), Тетте, Кардозу (Липовой, 63), Луценко, Панченко.

    Предупреждения: Ахъядов, 90+3 – Тетте, 10; Морозов, 35.

    Удаление: нет – Тетте, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +184

      Сенситив 5 минут назад

      динамики будут играть в нормальный футбол после 12го апреля, если, как обещали, долги по зарплатам погасит новый хозяин, а нет, так нет, будут балансировать у зоны вылета, как-то так...))

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      Рейтинг: +30188

      Полная Канистра 48 минут назад

      забей анжи в концовке и Хохлова с вещами на выход выперли

      0
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      Рейтинг: +1355

      anri1703 > Полная Канистра 45 минут назад

      а на анжи букмекеры 10 давали коэф получается мог зайти вполне

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      Рейтинг: +30188

      Полная Канистра > anri1703 42 минуты назад

      вот вот у кого то сердце выпало и матом крыл такая ставка улетела

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      Рейтинг: +4841

      KLIM777 > Полная Канистра 10 минут назад

      думаешь такой результат будет удовлетворительный? ахаха

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      Рейтинг: +776

      Леха из Твери 53 минуты назад

      Жалкое зрелище. Одни забить не могут, другие не могут атаку организовать или завершить нормально.

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      Рейтинг: +3275

      Спартач80 57 минут назад

      Хохлову явно пора на выход...Кобелев явно лучше.

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      Рейтинг: +272

      Хведя > Спартач80 49 минут назад

      Он тут вряд ли при делах. Проскакивала по сетям инфа, что в "Динамо" дикие долги по зарплате.

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      Рейтинг: +2546

      Yurok161 58 минут назад

      Прям какой-то феномен "Динамо"...Ведь игра то смотрится у них.Атаки острые есть и не уступают по остроте лидерам,а по числу попаданий в штангу и сами одни из лидеров.Но как-то тяжко у них с везением.А Анжи прям принципиального соперника для себя обрел)У команды трудности,а она все равно борется с Динамо.

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      Рейтинг: +3493

      3a zenit 58 минут назад

      я этих Анжи в Химках видел,в конце когда Шунин лежал и удар в никуда я вскипел(просто поставил копейку и думал пицца будет)
      эти две команды не нужны ф медведь лиге!

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