РПЛ. «Динамо» ушло от поражения в Махачкале

динамики будут играть в нормальный футбол после 12го апреля, если, как обещали, долги по зарплатам погасит новый хозяин, а нет, так нет, будут балансировать у зоны вылета, как-то так...))
«Динамо» в гостях сыграло вничью с «Анжи» во встрече 22-го тура РПЛ.
На гол нападающего хозяев Андреса Понсе в первом тайме москвичи ответили мячом защитника Тони Шунича на 73-й минуте игры.
Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур
Анжи (Махачкала) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Понсе, 16; 1:1 – Шунич, 73.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев (Маркелов, 66), Кулик, Гиголаев, Ондуа, Ахъядов, Иванченко (Закиров, 57), Понсе (Долгов, 87).
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов (Рауш, 54), Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо (Грулев, 48), Тетте, Кардозу (Липовой, 63), Луценко, Панченко.
Предупреждения: Ахъядов, 90+3 – Тетте, 10; Морозов, 35.
Удаление: нет – Тетте, 90+4.