РПЛ. «Динамо» ушло от поражения в Махачкале

«Динамо» в гостях сыграло вничью с «Анжи» во встрече 22-го тура РПЛ.

На гол нападающего хозяев Андреса Понсе в первом тайме москвичи ответили мячом защитника Тони Шунича на 73-й минуте игры.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Анжи (Махачкала) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Понсе, 16; 1:1 – Шунич, 73.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев (Маркелов, 66), Кулик, Гиголаев, Ондуа, Ахъядов, Иванченко (Закиров, 57), Понсе (Долгов, 87).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов (Рауш, 54), Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо (Грулев, 48), Тетте, Кардозу (Липовой, 63), Луценко, Панченко.

Предупреждения: Ахъядов, 90+3 – Тетте, 10; Морозов, 35.

Удаление: нет – Тетте, 90+4.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ