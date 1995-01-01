Хадсон-Одои, Санчо и Райс – три главные трансферные цели «МЮ» на лето

«Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения вингера «Реала» Гарета Бэйла.

По информации Daily Star, манкунианцы собираются инвестировать средства в приобретение защитника Деклана Райса («Вест Хэм») и полузащитников Каллума Хадсона-Одои («Челси») и Джейдона Санчо («Боруссия» Д). Эти трое футболистов – основные трансферные цели «МЮ» на лето.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить Хадсону-Одои новый контракт [нынешнее соглашение 18-летнего игрока истекает в июле 2020 года] с зарплатой около 5 миллионов фунтов стерлингов в год.