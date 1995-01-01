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    «Челси» готов предложить 18-летнему Хадсону-Одои зарплату 5 миллионов в год

    «Челси» хочет удержать полузащитника Каллума Хадсона-Одои.

    По информации Evening Standard, лондонцы готовы предложить 18-летнему футболисту новый контракт с зарплатой 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю (чуть более 5 миллионов в год), чтобы убедить его остаться в клубе.

    Англичанин по-прежнему проявляет желание покинуть лондонцев в летнее трансферное окно.

    Как сообщают СМИ, хавбеком интересуются «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус», дортмундская «Боруссия» и «Бавария».

    • В этом сезоне Хадсон-Одои провел за «Челси» 19 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Действующий договор полузащитника с лондонским клубом истекает в июле 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

    Источник: Evening Standard

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +64624

      Рубик Докоян 3 минуты назад

      За пацана развернулась настоящая битва между топ-клубами.

      0
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      Рейтинг: +443

      Genz 34 минуты назад

      Одое , почти , Мбаппе. Еще годик и догонит классом. Обалденный игрок, только стабильности надо добавить

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