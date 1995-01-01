«Челси» готов предложить 18-летнему Хадсону-Одои зарплату 5 миллионов в год

За пацана развернулась настоящая битва между топ-клубами.
«Челси» хочет удержать полузащитника Каллума Хадсона-Одои.
По информации Evening Standard, лондонцы готовы предложить 18-летнему футболисту новый контракт с зарплатой 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю (чуть более 5 миллионов в год), чтобы убедить его остаться в клубе.
Англичанин по-прежнему проявляет желание покинуть лондонцев в летнее трансферное окно.
Как сообщают СМИ, хавбеком интересуются «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус», дортмундская «Боруссия» и «Бавария».
- В этом сезоне Хадсон-Одои провел за «Челси» 19 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
- Действующий договор полузащитника с лондонским клубом истекает в июле 2020 года.
- Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.