«Челси» готов предложить 18-летнему Хадсону-Одои зарплату 5 миллионов в год

«Челси» хочет удержать полузащитника Каллума Хадсона-Одои.

По информации Evening Standard, лондонцы готовы предложить 18-летнему футболисту новый контракт с зарплатой 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю (чуть более 5 миллионов в год), чтобы убедить его остаться в клубе.

Англичанин по-прежнему проявляет желание покинуть лондонцев в летнее трансферное окно.

Как сообщают СМИ, хавбеком интересуются «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус», дортмундская «Боруссия» и «Бавария».