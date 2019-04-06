Get French Football News: 6 клубов ведут борьбу за Н'Домбеле

Полузащитник «Лиона» Танги Н'Домбеле попал в сферу интересов шести европейских топ-клубов, сообщает Get French Football News.

По информации источника, летом за 22-летнего француза будут бороться «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «ПСЖ», «Ювентус» и «Реал».

Трансферная стоимость хавбека оценивается в 70-80 миллионов евро.

В текущем сезоне Н'Домбеле сыграл 41 матч в составе «Лиона», забил два гола и сделал семь результативных передач.