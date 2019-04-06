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    Get French Football News: 6 клубов ведут борьбу за Н'Домбеле

    Полузащитник «Лиона» Танги Н'Домбеле попал в сферу интересов шести европейских топ-клубов, сообщает Get French Football News.

    По информации источника, летом за 22-летнего француза будут бороться «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «ПСЖ», «Ювентус» и «Реал».

    Трансферная стоимость хавбека оценивается в 70-80 миллионов евро.

    В текущем сезоне Н'Домбеле сыграл 41 матч в составе «Лиона», забил два гола и сделал семь результативных передач.

    Источник: Get French Football News

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    06.04.2019 11:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Alex_Koval163 6 апреля 2019, 14:06

      80 лямов за 9 очков по системе "гол+пас" за 41 матч от хавбека? Откуда такие цены?

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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato > Alex_Koval163 6 апреля 2019, 16:53

      Он не нападающий чтобы показывать колоссальный результативность , для опорного полузащитника 2+7 отличный результат, а насчёт цены я тоже против

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