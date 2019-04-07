Куртуа, Рамос и Марсело не сыграют с «Эйбаром»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал заявку своей команды на матч 31-го тура Примеры против «Эйбара».

Вне состава оказались вратарь Тибо Куртуа (травма), а также защитники Серхио Рамос (по решению тренера) и Марсело (дисквалификация).

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Кейлор Навас, Лука Зидан, Моха Рамос;

Защитники: Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Браим Диас, Иско, Дани Себальос;

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.