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    Куртуа, Рамос и Марсело не сыграют с «Эйбаром»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал заявку своей команды на матч 31-го тура Примеры против «Эйбара».

    Вне состава оказались вратарь Тибо Куртуа (травма), а также защитники Серхио Рамос (по решению тренера) и Марсело (дисквалификация).

    Полностью заявка выглядит так:

    Вратари: Кейлор Навас, Лука Зидан, Моха Рамос;

    Защитники: Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Браим Диас, Иско, Дани Себальос;

    Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.

    • Матч «Реал» – «Эйбар» состоится сегодня в 17:15 по московскому времени.
    • В первом круге баски разгромили мадридцев со счетом 3:0.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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