Куртуа, Рамос и Марсело не сыграют с «Эйбаром»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал заявку своей команды на матч 31-го тура Примеры против «Эйбара».
Вне состава оказались вратарь Тибо Куртуа (травма), а также защитники Серхио Рамос (по решению тренера) и Марсело (дисквалификация).
Полностью заявка выглядит так:
Вратари: Кейлор Навас, Лука Зидан, Моха Рамос;
Защитники: Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Браим Диас, Иско, Дани Себальос;
Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.
- Матч «Реал» – «Эйбар» состоится сегодня в 17:15 по московскому времени.
- В первом круге баски разгромили мадридцев со счетом 3:0.