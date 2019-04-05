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    Marca: переход Азара в «Реал» практически согласован, игрок прилетит в Мадрид для поиска жилья

    Полузащитник «Челси» Эден Азар близок к переходу в «Реал», сообщает Marca.

    По информации издания, стороны практически уладили все формальности по переходу 28-летнего игрок сборной Бельгии.

    В ближайшее время он прилетит в Мадрид, чтобы найти жилье.

    24-го марта хавбек опроверг информацию о переговорах со сливочными.

    • Азар перешел в лондонский клуб из «Лилля» в июле 2012 года за 35 миллионов евро.
    • За шесть сезонов выиграл 5 трофеев, включая 2 титула АПЛ и Лигу Европы-2012/13.
    • В седьмом забил 17 голов и отдал 12 ассистов в 41 матче всех турниров.
    • Контракт истекает в июне-2020, цена по Transfermarkt – 150 миллионов евро.

    • «Я не буду высказывать своего личного мнение о том, что может произойти, потому что сезон не завершился. Я всегда ценил его. Я наблюдал за ним много раз еще с тех пор, как он играл во Франции. Это фантастический игрок», – ранее сказал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

    Источник: Marca

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