Marca: переход Азара в «Реал» практически согласован, игрок прилетит в Мадрид для поиска жилья

Полузащитник «Челси» Эден Азар близок к переходу в «Реал», сообщает Marca.
По информации издания, стороны практически уладили все формальности по переходу 28-летнего игрок сборной Бельгии.
В ближайшее время он прилетит в Мадрид, чтобы найти жилье.
24-го марта хавбек опроверг информацию о переговорах со сливочными.
- Азар перешел в лондонский клуб из «Лилля» в июле 2012 года за 35 миллионов евро.
- За шесть сезонов выиграл 5 трофеев, включая 2 титула АПЛ и Лигу Европы-2012/13.
- В седьмом забил 17 голов и отдал 12 ассистов в 41 матче всех турниров.
- Контракт истекает в июне-2020, цена по Transfermarkt – 150 миллионов евро.
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«Я не буду высказывать своего личного мнение о том, что может произойти, потому что сезон не завершился. Я всегда ценил его. Я наблюдал за ним много раз еще с тех пор, как он играл во Франции. Это фантастический игрок», – ранее сказал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.