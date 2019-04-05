Marca: переход Азара в «Реал» практически согласован, игрок прилетит в Мадрид для поиска жилья

«Я не буду высказывать своего личного мнение о том, что может произойти, потому что сезон не завершился. Я всегда ценил его. Я наблюдал за ним много раз еще с тех пор, как он играл во Франции. Это фантастический игрок», – ранее сказал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.