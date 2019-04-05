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    АПЛ. «Ливерпуль» вырвал победу над «Саутгемптоном» и возглавил таблицу, у «Сити» матч в запасе

    Встреча 33-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон»«Ливерпуль» закончилась со счетом 1:3.

    В первом тайме отличились нападающий хозяев Шейн Лонг и полузащитник гостей Садио Мане.

    На 80-й минуте забил нападающий красных Мохамед Салах, шесть минут спустя – хавбек Джордан Хендерсон.

    Команда Юргена Клоппа набрала 82 очка и вышла на первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» – второй с 80-ю баллами и завтра примет «Брайтон». У «Саутгемптона» 33 очка и 16-е место.

    Англия. Премьер-лига. 33-й тур

    Саутгемптон – Ливерпуль – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Лонг, 9; 1:1 – Кейта, 36; 1:2 – Салах, 80; 1:3 – Хендерсон, 86.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

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    05.04.2019 23:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +54

      SK9 1 час назад

      Первые 20 минут Саутгемптон переиграл Ливерпуль, дальше, класс и желание Ливера сказались.. конечно, первый гол Ливера, забивался с офсайда, но такие моменты случаются и они тяжёлые для судьи без помощи видеоповтора.. три очка в копилку и дальше самые важные игры впереди..

      0
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      Рейтинг: +62

      ЛивеерпулЬ 1 час назад

      YNWA!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      ЛивеерпулЬ 1 час назад

      (полузащитник гостей Садио Мане) они с Кейта похоже какая разница да?

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