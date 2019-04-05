АПЛ. «Ливерпуль» вырвал победу над «Саутгемптоном» и возглавил таблицу, у «Сити» матч в запасе

Встреча 33-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Ливерпуль» закончилась со счетом 1:3.

В первом тайме отличились нападающий хозяев Шейн Лонг и полузащитник гостей Садио Мане.

На 80-й минуте забил нападающий красных Мохамед Салах, шесть минут спустя – хавбек Джордан Хендерсон.

Команда Юргена Клоппа набрала 82 очка и вышла на первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» – второй с 80-ю баллами и завтра примет «Брайтон». У «Саутгемптона» 33 очка и 16-е место.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур

Саутгемптон – Ливерпуль – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Лонг, 9; 1:1 – Кейта, 36; 1:2 – Салах, 80; 1:3 – Хендерсон, 86.

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