Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Посол Сербии: «Косово – это часть Сербии. На «Ахмат Арене» должен висеть сербский флаг»

    Посол Сербии в РФ Славенко Терзич назвал правильным поступок руководства «Ахмата» убрать флаг Косово с домашнего стадиона.

    Ранее Терзич выразил недовольство тем, что на игре 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3) на «Ахмат Арене» висел национальный символ частично признанной балканской республики, и призвал местные компетентные органы разобраться в этой ситуации. После этого администрация грозненского клуба сняла из-под козырька стадиона все висевшие там флаги, включая косоварский.

    «Мы уважаем этот шаг администрации в Грозном и футбольного клуба «Ахмат» и считаем, что это абсолютно правильное решение. Мы такое поведение считаем дружеским и корректным актом по отношению к Сербии и футболу, который не должен политизироваться.

    Насколько я понимаю, там были повешены флаги государств, которые играют за клуб. Но Косово не является государством, Косово – часть республики Сербия. Поэтому на стадионе должен быть флаг республики Сербии», – сказал Терзич.

    • Республика Косово – частично признанное государство на Балканском полуострове.
    • В настоящее время независимость Косово признали 114 стран-членов ООН. В их число не входят Россия и Сербия.
    • Между РФ и Сербией дружеские отношения.

    Источник: «Говорит Москва»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:59
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +509

      amazonaws 7 минут назад

      На «Ахмат Арене» должен висеть сербский флаг!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +472

      Genz 23 минуты назад

      Чем больше флагов на Ахмат арене, тем красивее. Там и советский флаг висит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3927

      84aivengo 50 минут назад

      косово-сербия

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1579

      swot1205 57 минут назад

      так косово играет отбор 2020 как отдельное государство. почему за косовского игрока нужно вешать сербский флаг??бред

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2803

      александр п > swot1205 52 минуты назад

      Потому что Россия не признала Косово.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1579

      swot1205 > александр п 41 минуту назад

      гребанная политика

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2803

      александр п > swot1205 25 минут назад

      Геноцид православного населения в Сербии и других странах ты считаешь нормальным?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +768

      Леха из Твери 1 час назад

      Косово - член Уефа. Какие проблемы?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1396

      С-Пб on-line > Леха из Твери 1 час назад

      Лёх,ты зае бал тупить

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3927

      84aivengo > Леха из Твери 49 минут назад

      косово -вновь образованная страна , и россия ее не признает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2803

      александр п > 84aivengo 24 минуты назад

      И не только Россия.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77071
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66257
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru