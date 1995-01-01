Посол Сербии: «Косово – это часть Сербии. На «Ахмат Арене» должен висеть сербский флаг»

Посол Сербии в РФ Славенко Терзич назвал правильным поступок руководства «Ахмата» убрать флаг Косово с домашнего стадиона.

Ранее Терзич выразил недовольство тем, что на игре 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3) на «Ахмат Арене» висел национальный символ частично признанной балканской республики, и призвал местные компетентные органы разобраться в этой ситуации. После этого администрация грозненского клуба сняла из-под козырька стадиона все висевшие там флаги, включая косоварский.

«Мы уважаем этот шаг администрации в Грозном и футбольного клуба «Ахмат» и считаем, что это абсолютно правильное решение. Мы такое поведение считаем дружеским и корректным актом по отношению к Сербии и футболу, который не должен политизироваться.

Насколько я понимаю, там были повешены флаги государств, которые играют за клуб. Но Косово не является государством, Косово – часть республики Сербия. Поэтому на стадионе должен быть флаг республики Сербии», – сказал Терзич.