Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    С «Ахмат Арены» убрали флаг Косово после претензий Сербии

    «Ахмат» принял решение убрать со своего стадиона все флаги. Об этом сообщил пресс-атташе «Ахмат-Арены» Рамзан Умаров.

    Ранее посол Сербии Славенко Терзич выразил недовольство по поводу присутствия на трибунах стадиона грозненцев флага частично признанной Республики Косово, который был замечен во время матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

    Умаров, в свою очередь, сказал, что он висит там уже долгое время наряду с остальными флагами стран, которые представляют футболисты «Ахмата».

    «Мы убрали флаг Косово и всех остальных стран, представители которых выступают за наш клуб, со стадиона «Ахмат Арена». Думаю, это окончательное решение», – сказал Умаров.

    • Республика Косово – частично признанное государство на Балканском полуострове.
    • В настоящее время независимость Косово признали 114 стран-членов ООН. РФ в их число не входит.
    • У России дружеские отношения с Сербией.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77071
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66257
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru