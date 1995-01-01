С «Ахмат Арены» убрали флаг Косово после претензий Сербии

«Ахмат» принял решение убрать со своего стадиона все флаги. Об этом сообщил пресс-атташе «Ахмат-Арены» Рамзан Умаров.

Ранее посол Сербии Славенко Терзич выразил недовольство по поводу присутствия на трибунах стадиона грозненцев флага частично признанной Республики Косово, который был замечен во время матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

Умаров, в свою очередь, сказал, что он висит там уже долгое время наряду с остальными флагами стран, которые представляют футболисты «Ахмата».

«Мы убрали флаг Косово и всех остальных стран, представители которых выступают за наш клуб, со стадиона «Ахмат Арена». Думаю, это окончательное решение», – сказал Умаров.