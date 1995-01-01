Аллегри: «Надеюсь, у меня в «Ювентусе» будет такая же роль, как и у Фергюсона в «МЮ»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что ему нравится модель управления командой, которую использовал бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.

«Всегда есть кто-то, кто хочет сделать футбол сложнее, и это сводит меня с ума. Я не имею в виду кого-то конкретно. Я могу только сказать, что они усложняют то, что просто.

Простота – самое сложное, но мы идем в неправильном направлении, потому что усложнение вещей делает нашу работу еще более трудной.

Корпоративный тренер – это тренер, который приносит результаты. Я считаю себя менеджером клуба, который должен подводить итоги в конце сезона не только с точки зрения спортивных достижений, но и с точки зрения роста игроков.

Это результаты, которые в конечном итоге влияют на финансовую ведомость клуба. Надеюсь, у меня будет такая же роль, как у Фергюсона, потому что это будет означать, что я останусь в «Ювентусе» на столько же лет», – сказал Аллегри.