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    Аллегри: «Надеюсь, у меня в «Ювентусе» будет такая же роль, как и у Фергюсона в «МЮ»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что ему нравится модель управления командой, которую использовал бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.

    «Всегда есть кто-то, кто хочет сделать футбол сложнее, и это сводит меня с ума. Я не имею в виду кого-то конкретно. Я могу только сказать, что они усложняют то, что просто.

    Простота – самое сложное, но мы идем в неправильном направлении, потому что усложнение вещей делает нашу работу еще более трудной.

    Корпоративный тренер – это тренер, который приносит результаты. Я считаю себя менеджером клуба, который должен подводить итоги в конце сезона не только с точки зрения спортивных достижений, но и с точки зрения роста игроков.

    Это результаты, которые в конечном итоге влияют на финансовую ведомость клуба. Надеюсь, у меня будет такая же роль, как у Фергюсона, потому что это будет означать, что я останусь в «Ювентусе» на столько же лет», – сказал Аллегри.

    • Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986-го по 2013 год. Под руководством шотландца «Юнайтед» выиграл 38 трофеев.
    • Аллегри руководит «Ювентусом» с 2014 года. За это время бело-черные по четыре раза выиграли чемпионат и Кубок Италии и дважды завоевали Суперкубок страны.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +113

      Mityai90 1 час назад

      У в Ювентусе, С в Аяксе.
      Хоть перечитывайте че пишите

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