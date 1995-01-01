«Милан» рассматривает кандидатуру Покеттино

«Милан» заинтересован в услугах главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

Руководство красно-черных хочет заменить аргентинцем Дженнаро Гаттузо, если команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Генеральный директор миланцев Иван Газидис считает Покеттино идеальным кандидатом на эту должность.