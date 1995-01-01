«Милан» рассматривает кандидатуру Покеттино

Тоттенхэм тоже рассматривает на продление контракта.
«Милан» заинтересован в услугах главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.
Руководство красно-черных хочет заменить аргентинцем Дженнаро Гаттузо, если команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
Генеральный директор миланцев Иван Газидис считает Покеттино идеальным кандидатом на эту должность.
- После 29-ти туров «Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.
- Покеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года.
- Под руководством 47-летнего тренера лондонцы не завоевали ни одного трофея, но один раз выиграли серебряные медали АПЛ и дважды стали третьими.