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    «Милан» рассматривает кандидатуру Покеттино

    «Милан» заинтересован в услугах главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

    Руководство красно-черных хочет заменить аргентинцем Дженнаро Гаттузо, если команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

    Генеральный директор миланцев Иван Газидис считает Покеттино идеальным кандидатом на эту должность.

    • После 29-ти туров «Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.
    • Покеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года.
    • Под руководством 47-летнего тренера лондонцы не завоевали ни одного трофея, но один раз выиграли серебряные медали АПЛ и дважды стали третьими.

    Источник: Corriere della Sera

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12133

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Тоттенхэм тоже рассматривает на продление контракта.

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