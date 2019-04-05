Шатов занимается в общей группе «Зенита» с ограничениями перед игрой с «Локомотивом»

«Зенит» продолжает подготовку ко встрече 22-го тура РПЛ с «Локомотивом».
В общей группе петербуржцев занимается полузащитник Олег Шатов. Он работает с некоторыми ограничениями.
В сегодняшней тренировке не принимают участие травмированные хавбеки Александр Ерохин, Далер Кузяев и Клаудио Маркизио.
- В последний раз Шатов выходил на поле 17 марта в матче 20-го тура против «Спартака» (1:1). Он сыграл 16 минут.
- В текущем сезоне 28-летний россиянин провел за петербургскую команду 22 встречи во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
- Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 7 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- Железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, отставая от сине-бело-голубых на шесть очков.