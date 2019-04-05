Шатов занимается в общей группе «Зенита» с ограничениями перед игрой с «Локомотивом»

«Зенит» продолжает подготовку ко встрече 22-го тура РПЛ с «Локомотивом».

В общей группе петербуржцев занимается полузащитник Олег Шатов. Он работает с некоторыми ограничениями.

В сегодняшней тренировке не принимают участие травмированные хавбеки Александр Ерохин, Далер Кузяев и Клаудио Маркизио.