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    Шатов занимается в общей группе «Зенита» с ограничениями перед игрой с «Локомотивом»

    «Зенит» продолжает подготовку ко встрече 22-го тура РПЛ с «Локомотивом».

    В общей группе петербуржцев занимается полузащитник Олег Шатов. Он работает с некоторыми ограничениями.

    В сегодняшней тренировке не принимают участие травмированные хавбеки Александр Ерохин, Далер Кузяев и Клаудио Маркизио.

    • В последний раз Шатов выходил на поле 17 марта в матче 20-го тура против «Спартака» (1:1). Он сыграл 16 минут.
    • В текущем сезоне 28-летний россиянин провел за петербургскую команду 22 встречи во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
    • Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 7 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, отставая от сине-бело-голубых на шесть очков.

    Источник: Sport24

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